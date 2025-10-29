CAPTEI: Casamento de Julia Leal e Carlos Fiuza celebra o amor em clima sofisticado no Fortim

Em cenário paradisíaco, Julia Leal e Carlos Fiuza trocaram votos no último sábado, 25, no Condomínio Fortim Villas, na praia do Fortim, Ceará.

Legenda: Cenário do casamento no Condomínio Fortim Villas Foto: Leo Soares

Filhos de Margarete e Hugo Leal e de Ceres e Antônio Fiuza, os noivos reuniram familiares e amigos próximos em uma celebração marcada pela elegância e leveza.

Legenda: Margarete e Hugo Leal, Júlia Leal e Carlos Fiúza, Ceres e Antônio e Ceres Fiuza Foto: Leo Soares

Com cerimonial, como sempre, impecável, de Lilian Porto, o evento teve ambientação assinada por Victor Oliveira, que transformou o espaço em um cenário sofisticado e acolhedor.

Legenda: Ambientação assinada por Victor Oliveira Foto: Leo Soares

A cerimônia aconteceu nos jardins, entre coqueiros e o som do mar, em um clima romântico e intimista na quadra do jardim em frente a luxuosa residência praiana dos noivos, dentro do condomínio fechado de altíssimo padrão, localizado em uma das áreas mais tranquilas e preservadas do litoral cearense.

A noiva usou um modelo da Dressa.

Legenda: Julia Leal Foto: Leo Soares

Legenda: Julia Leal Foto: Leo Soares

O bolo, da Dolce Divino, compôs a mesa de doces ao lado das delícias e da gastronomia do La Maison.

A trilha sonora da noite ficou por conta de Nathália Castro e banda, Fernando Amorim e banda, além do DJ Lucas Coelho, que animaram uma festa linda e inesquecível.

Veja a movimentação social captada por Leo Soares:

Legenda: Julia e Hugo Leal Foto: Leo Soares

Legenda: Margarete, Julia Leal e Carlos Fiuza Foto: Leo Soares

