Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CAPTEI: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães celebra amor e elegância

Do altar à pista de dança, o casamento teve cenário lindo, noivos felizes e o charme de um vestido Lisblu

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

O casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães reuniu elegância, emoção e celebração em grande estilo. A cerimônia religiosa aconteceu na Cripta da Catedral, em clima de fé.

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Após o “sim”, os convidados foram recepcionados no Colosso, cenário escolhido para uma noite inesquecível e muito animada.

Legenda: Aloisio Pessoa e Divane Magalhães (Pais do Noivo), Os Noivos, Robério e Geísa Sydrião (Pais da Noiva)
Foto: João Melo

Por lá, a energia contagiante das apresentações de Ludmila Amaral e Robynho, que garantiram pista cheia até o final da festa.

Legenda: Carla Sydrião e Tiago Magalhães com Robynho
Foto: João Melo

A organização e o cerimonial ficaram sob os cuidados de Vitória Costa, que coordenou cada detalhe com perfeição.

Legenda: Carla Sydrião e Vitória Costa
Foto: João Melo

Um dos grandes destaques da noite foi o vestido da noiva, assinado pela Lisblu, que encantou pela elegância e delicadeza.

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Entre sorrisos, brindes e boa música, o enlace de Carla e Tiago foi marcado por momentos de pura emoção, amor e alegria.

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Veja nas fotos captadas por João Melo!

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

Legenda: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães
Foto: João Melo

 