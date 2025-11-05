CAPTEI: Casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães celebra amor e elegância

O casamento de Carla Sydrião e Tiago Magalhães reuniu elegância, emoção e celebração em grande estilo. A cerimônia religiosa aconteceu na Cripta da Catedral, em clima de fé.
Após o “sim”, os convidados foram recepcionados no Colosso, cenário escolhido para uma noite inesquecível e muito animada.
Por lá, a energia contagiante das apresentações de Ludmila Amaral e Robynho, que garantiram pista cheia até o final da festa.
A organização e o cerimonial ficaram sob os cuidados de Vitória Costa, que coordenou cada detalhe com perfeição.
Um dos grandes destaques da noite foi o vestido da noiva, assinado pela Lisblu, que encantou pela elegância e delicadeza.
Entre sorrisos, brindes e boa música, o enlace de Carla e Tiago foi marcado por momentos de pura emoção, amor e alegria.
Veja nas fotos captadas por João Melo!