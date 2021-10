CAPTEI: CasaCor Ceará 2021 lança 22ª edição de forma presencial

O momento foi especial para Neuma Figueiredo e emocionante para a família Boris, residente na moderna casa de concreto, pedras, vitrais e área verde localizada na Av. Rui Barbosa.

Legenda: Família Boris Foto: LC Moreira

Christiane Boris representou os irmãos e parentes. Responsável por discursar, relatou momentos construídos pela família. Utilizou de metáforas para comparar elementos da casa com a personalidade dos residentes. Coisas de quem tem arte em tudo que faz.

Legenda: Christiane Boris Foto: LC Moreira

O Diário do Nordeste esteve presente no evento, através do Diretor Comercial e de Marketing, Erick Picanço e da colunista social, Jeritza Gurgel, que registraram essa parceria com os representantes da Casa Cor nacional e Ceará, André Sechinn e Neuma Figueiredo, respectivamente, bem como a primeira-dama do Estado, Onélia Santana e o vice- Prefeito, Élcio Batista.

Legenda: André Sechinn, Neuma Figueiredo, Onélia Santana, Jeritza Gurgel, Erick Picanço e Elcio Batista Foto: LC Moreira

Amanhã, 26, a mostra estará aberta ao público, a partir das 16 horas.

Confira quem mais esteve na festa de lançamento desse momento histórico, nos flashs captados por LC Moreira:

Legenda: Neuma Figueiredo e Socorro França Foto: LC Moreira

