CAPTEI: Câmara Municipal homenageia TV Verdes Mares - 55 anos de informações e cultura

Na noite de segunda-feira, 23, a Câmara Municipal de Fortaleza realizou uma sessão solene em homenagem aos 55 anos da TV Verdes Mares.

Homenagem aos 55 anos da TV Verdes Mares

A iniciativa, proposta pelo vereador Pedro Matos (Avante), por meio do requerimento n.º 1168/2025, que visou reconhecer a importância da emissora na comunicação cearense.

Pedro Gomes de Matos

“A TV Verdes Mares é parte da história do Ceará. São 55 anos de um jornalismo comprometido com a verdade, com a cultura local e com o fortalecimento da identidade do nosso povo. Esta homenagem é um reconhecimento à dedicação de centenas de profissionais que constroem, todos os dias, uma comunicação feita com ética, profissionalismo e, principalmente, com amor ao que fazem”

Por lá, profissionais que contribuíram ao longo de mais de cinquenta anos foram reconhecidos, incluindo apresentadores como Leal Mota Filho e Niara Meireles, além de destacados membros da equipe de jornalismo, como Susy Costa e Marcelino Leal. O evento também valorizou os profissionais de bastidores que garantem o funcionamento da emissora, incluindo funções administrativas e operacionais, como Roberto Quevedo e Marcus Tavares, ressaltando a importância de todos na manutenção da credibilidade e sucesso da TV.

Pedro Gomes de Matos, Niara Meirele e Gustavo Bortoli

Pedro Gomes de Matos, Suzi Costa e Gustavo Bortoli

A TV Verdes Mares, ao longo de sua trajetória, tem se destacado na cobertura de eventos locais, na valorização da cultura regional e na oferta de entretenimento à população. Com um histórico significativo no jornalismo, a emissora adaptou-se aos avanços tecnológicos, solidificando sua presença no cenário regional.

Homenageados e autoridades

A cerimônia ressaltou a contribuição da TV Verdes Mares para o fortalecimento da identidade cearense e a disseminação de informação.

