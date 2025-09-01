CAPTEI: Café-Debate do Lide Ceará aborda economia em tempos desafiadores
Fabrízio Gomes, secretário da Fazenda, discutiu desafios pós-tarifaço e a importância de um diálogo coordenado entre empresários e governo
Na quarta-feira, 27 de agosto, o Lide Ceará promoveu um café-debate com Fabrízio Gomes, secretário da Fazenda, focando na economia estadual e na colaboração entre os setores público e privado.
O evento, intitulado "Diálogo público-privado na aglutinação de forças pós-tarifaço e pós-reforma tributária", discutiu as dificuldades enfrentadas por empresários cearenses, destacando a necessidade de uma abordagem multidisciplinar.
Durante a abertura, a presidente Emília Buarque enfatizou a importância de um diálogo coordenado, ressaltando que os impactos econômicos não se restringem apenas aos exportadores, mas afetam toda a cadeia produtiva, incluindo logística e serviços.
Fabrízio Gomes, por sua vez, reafirmou o compromisso do governo em ouvir as demandas do setor privado para identificar soluções viáveis.
O evento reforçou a relevância do engajamento entre as lideranças públicas e o empresariado na busca por alternativas para os desafios econômicos do Ceará.
Veja nas fotos captadas por André Lima: