CAPTEI: Brindes ao Ar Livre – A Celebração de Carine Moreira

Na tarde de quinta-feira, 29 de janeiro, a decoradora de eventos, Carine Moreira, recebeu um grupo de amigas na área externa do Esttaleiro para comemorar mais um ano de vida. Por lá, friends animadas brindando a mais um ano de vida e conquistas da querida aquariana.

Carine, que sempre se destacou pela sua sensibilidade e talento na criação de ambientes únicos e memoráveis, fez de seu aniversário um evento especial, recheado de boas vibrações.

O momento alto da festa foi a hora de soprar as velinhas coloridas do bolo, mais uma delícia feita com muito carinho por Cássio, da Sapore Trufado. O bolo, além de lindo, estava irresistivelmente saboroso.

A energia de Carine estava contagiante, refletindo sua personalidade vibrante e cativante. Não é à toa que ela é uma das profissionais mais queridas e respeitadas do setor. Naquela tarde ensolarada, as expectativas se concretizaram em risos e abraços.

Veja as fotos captadas por Guilherme Duarte:

