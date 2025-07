CAPTEI: Bodas de Pérola - Germano e Carol Belchior celebram 30 anos de união

No último sábado, 19, Germano e Carol Belchior comemoraram suas Bodas de Pérola, marcando três décadas de união. O evento foi realizado no salão Porto Fino, do Gran Marquise Hotel, reunindo familiares e amigos que acompanharam o casal ao longo de sua trajetória.

Legenda: Carol e Germano Belchior com Amigos

As Bodas de Pérola simbolizam a beleza e a resistência de um relacionamento duradouro, assim como as pérolas que se formam através do processo de defesa das ostras. A celebração foi um momento especial para relembrar memórias, valorizar os afetos construídos e sonhar com um futuro a dois.

Carol Belchior vestiu um modelo exclusivo da Maison Cris. Ombro a ombro.

Legenda: Carol e Germano Belchior

O cerimonial do vento ficou sob a coordenação de Maythê Oliveira, com uma decoração assinada por Herllen Lima que destacou bem o bolo do Bom Bocado e a especial e irresistível mesas de doces da Carol Chocolates, anfitriã.

Legenda: Francisco Meneleu, Paulo e Suzana Figueiredo, Maythe e Demir Oliveira

Legenda: Decoração assinada por Herllen Lima

Legenda: Mesas de doces da Carol Chocolates

A gastronomia foi cuidadosamente preparada pela equipe do Gran Marquise, como sempre, sem ressalvas.

Animando a festa, o cantor Marcos Lessa e, depois, a banda The Beat Side e DJ Germano Belchior Filho, garantindo momentos memoráveis e de muita alegria.

Legenda: Marcos Lessa

Legenda: Banda The Beat Side

Legenda: DJ Germano Belchior Filho

Uma noite inesquecível que reuniu amor, amizade e celebração.

Legenda: Germano e Carol Belchior

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

