CAPTEI: Bia Doria é a convidada do Lide Business Dinner

Emília Buarque, presidente do Lide Ceará, antecipou os preparativos do Natal do Bem do Lide e reuniu os membros do grupo de líderes num jantar, superexclusivo, no Hotel Gran Marquise.

Legenda: Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Antes de tudo, o cantor Paulo Benevides fez um pocket show interpretando grandes sucessos nacionais e internacionais. Aquele espetáculo!

Legenda: Victor Perlingeiro, Emília Buarque, Igor e Aline Barroso, Bia Dória e Silvio Frota Foto: LC Moreira

A convidada da noite, Bia Dória, artista plástica, que atuou, fortemente, no Fundo Social, quando primeira-dama do governo de São Paulo, conversou sobre arte e filantropia com a representante do Lide Ceará, Silvio Frota, Aline Felix Barroso e Victor Perlingeiro.

Nesta semana, no primeiro dia de dezembro, o grupo volta ao encontro no Gran Marquise, para celebrar o Natal do Bem. Na oportunidade, um leilão beneficente de obras de arte, sob a direção de Max Perlingeiro, sócio-diretor das galerias Multuarte e Pinakotheke e uma das referências nacionais em artes plásticas.

O evento será para convidados. Abrilhantando o momento: a cantora, Giovana Bezerra, e a participação do grupo musical da Casa de Vovó Dedé. Daremos notícias!

Agora, veja quem compareceu ao evento Lide Business Dinner nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Emília Buarque, Bia Dória e Sérgio Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Igor Queiroz Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Frota, Carlos Rubens e Sérgio Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Braz e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Otacílio Valente e Ana Virginia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Sthefany Muniz e Marcos Mourão Foto: LC Moreira

Legenda: Riane e Paulo Correa e Bia Dória Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro, Emília Buarque, Bia Dória e Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Magda e Paulo Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Bitoca Fiúza e Verônica Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rubens e Bia Dória Foto: LC Moreira

Legenda: Edilson e Micheline Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Eliene Morais, Bia Dória e Paulo Morais Foto: LC Moreira

Legenda: Victor Perlingeiro, Emília Buarque, Bia Dória e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Verônica Colares, Bitoca Fiúza, Bia Dória e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque, Ana Magda, Bia Dória e Paulo Luna Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Sérgio Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Clóvis e Anelise Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Catarina Maia e Naiara Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra Rezende e Kelma Collier Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Dória Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Bia Dória Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso, Emília Buarque e Bia Dória Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso, Emília Buarque, Bia Dória, Silvio Frota e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Bia Dória Foto: LC Moreira