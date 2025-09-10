CAPTEI: Baile de Gala Celebra 94 Anos de Tradição do Ideal Clube

Na noite do último sábado, 6, o Ideal Clube de Fortaleza celebrou 94 anos com um elegante baile de gala no Salão Nobre Edson Queiroz.

Por lá, sócios e convidados prestigiaram o evento, que se destacou pela sofisticação e pela valorização da cultura.

Legenda: Breno e Juliana Melo, Camila e João Jorge Cavalcante, Micheline e Germano Albuquerque, Carmen e Randal Pompeu

Um dos pontos altos da noite foi a performance do cantor Marcos Lessa, que proporcionou momentos super animados com um repertório especial. O artista trouxe um brilho único à celebração, consolidando o baile como um evento marcante na vida social de Fortaleza.

Legenda: Marcos Lessa

Na abertura do evento, o presidente do Ideal Clube, Fernando Esteves, enfatizou a importância histórica da ocasião destacando o papel do clube como um bastião cultural e social na cidade.

Legenda: Fernando Esteves

Fundado em 1931, o Ideal Clube permanece um ícone de tradição e integração social, reafirmando-se como um patrimônio valioso para a comunidade cearense.

Legenda: Fernando Esteves e Amarílio Cavalcante com as autoridades

Veja mais da movimentação social na festa através das fotos de LC Moreira:

