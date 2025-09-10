Diário do Nordeste
CAPTEI: Baile de Gala Celebra 94 Anos de Tradição do Ideal Clube

A elegância marcou a festa no tradicional no Salão Nobre Edson Queiroz

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Fernando Esteves e Amarílio Cavalcante
Foto: LC Moreira

Na noite do último sábado, 6, o Ideal Clube de Fortaleza celebrou 94 anos com um elegante baile de gala no Salão Nobre Edson Queiroz.

Por lá, sócios e convidados prestigiaram o evento, que se destacou pela sofisticação e pela valorização da cultura.

Legenda: Breno e Juliana Melo, Camila e João Jorge Cavalcante, Micheline e Germano Albuquerque, Carmen e Randal Pompeu
Foto: LC Moreira

Um dos pontos altos da noite foi a performance do cantor Marcos Lessa, que proporcionou momentos super animados com um repertório especial.  O artista trouxe um brilho único à celebração, consolidando o baile como um evento marcante na vida social de Fortaleza.

Legenda: Marcos Lessa
Foto: LC Moreira

Na abertura do evento, o presidente do Ideal Clube, Fernando Esteves, enfatizou a importância histórica da ocasião destacando o papel do clube como um bastião cultural e social na cidade.

Legenda: Fernando Esteves
Foto: LC Moreira

Fundado em 1931, o Ideal Clube permanece um ícone de tradição e integração social, reafirmando-se como um patrimônio valioso para a comunidade cearense.

Legenda: Fernando Esteves e Amarílio Cavalcante com as autoridades
Foto: LC Moreira

Veja mais da movimentação social na festa através das fotos de LC Moreira:

Legenda: Cristiana e Fernando Esteves
Foto: LC Moreira

Legenda: Sâmea e Amarílio Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe, Cristiana, Fernando e Fernanda Esteves
Foto: LC Moreira

Legenda: Jeferson e Rédna Quesado
Foto: LC Moreira

Legenda: Melissa Quesado e Jeff Peixoto
Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Roberto Porto
Foto: LC Moreira

Legenda: Giovanna e Felipe Esteves
Foto: LC Moreira

Legenda: Amarílio Cavalcante e Marcos Lessa
Foto: LC Moreira

Legenda: Mirian e João Batista Holanda
Foto: LC Moreira

Legenda: Randal e Carmen Pompeu
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia e Waldemar Cartaxo
Foto: LC Moreira

Legenda: Diego Cabral e Fernanda Esteves
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Aldigueri e Carlos Ivo Menezes
Foto: LC Moreira

Legenda: Camila e João Jorge Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Clemente, João Jorge Cavalcante e Germano Albuquerque
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia Mota e Antônio Nelson
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Luiza e Urbano Costa Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur e Excelsa Costa Lima
Foto: LC Moreira

Legenda: André Vasconcelos Montenegro e Mirian Reis
Foto: LC Moreira

Legenda: Assis e Jeane Hissa
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruna e Daniel Madeira
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Augusto Viana e Laélia Fontenelle
Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Picanço e Fábio Farias
Foto: LC Moreira

Legenda: Célia Leite e Fátima Duarte
Foto: LC Moreira

Legenda: Eliton e Cristiane Cardoso
Foto: LC Moreira

Legenda: Edinardo e Dayse de Assis
Foto: LC Moreira

Legenda: Cid e Marília Peixoto
Foto: LC Moreira

Legenda: Chiquinho e Cristina Aragão
Foto: LC Moreira

Legenda: Rainer Kampfre e Alessandra Aragão
Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França, Fernando e Cristiana Esteves
Foto: LC Moreira

Legenda: Tony Gleydson e Juliana Thomas
Foto: LC Moreira

Legenda: Morgana e Michel Gradvohl
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Dall'Ólio e Débora Angelin
Foto: LC Moreira

Legenda: Glauco Lobo e Maria Cláudia Leitão
Foto: LC Moreira

Legenda: Graça e Roberto Sérgio Ferreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Heraldo e Nicole Lobo
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Breno Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Jovânia e Luiz Fernando Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Prata e Silvio Carlos Ribeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Afonso e Socorro França
Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Franco e José Hissa
Foto: LC Moreira

Legenda: Lidia Oliveira e Jacqueline Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Alice Barreto e Paulo Camelo
Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Pontes e Vanja Fontenele
Foto: LC Moreira

Legenda: Magdala Leite, Fernando Dall'Ólio e Selma Pagnaressi
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos e Tatiana Holanda
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Lessa e Ana Lúcia Mota
Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Custódia e Fabiano Jucá
Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Pinheiro e Fábio Rodrigues
Foto: LC Moreira

Legenda: Mirian Reis, André Vasconcelos Montenegro e Núbia Reis
Foto: LC Moreira

Legenda: Salete e Erivan Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Sâmea, Amarílio e Helena Cavalcante
Foto: LC Moreira

Legenda: Vilma e Irapuã Nobre
Foto: LC Moreira

Legenda: Giovanna, Felipe, Cristiana, Fernando e Fernanda Esteves e Diego Cabral
Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Cristiana Esteves, Sâmea e Amarílio Cavalcante
Foto: LC Moreira

 

 