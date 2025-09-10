CAPTEI: Baile de Gala Celebra 94 Anos de Tradição do Ideal Clube

Na noite do último sábado, 6, o Ideal Clube de Fortaleza celebrou 94 anos com um elegante baile de gala no Salão Nobre Edson Queiroz.
Por lá, sócios e convidados prestigiaram o evento, que se destacou pela sofisticação e pela valorização da cultura.
Legenda:
Breno e Juliana Melo, Camila e João Jorge Cavalcante, Micheline e Germano Albuquerque, Carmen e Randal Pompeu
Foto:
LC Moreira
Um dos pontos altos da noite foi a performance do cantor Marcos Lessa, que proporcionou momentos super animados com um repertório especial. O artista trouxe um brilho único à celebração, consolidando o baile como um evento marcante na vida social de Fortaleza.
Legenda:
Marcos Lessa
Foto:
LC Moreira
Na abertura do evento, o presidente do Ideal Clube, Fernando Esteves, enfatizou a importância histórica da ocasião destacando o papel do clube como um bastião cultural e social na cidade.
Legenda:
Fernando Esteves
Foto:
LC Moreira
Fundado em 1931, o Ideal Clube permanece um ícone de tradição e integração social, reafirmando-se como um patrimônio valioso para a comunidade cearense.
Legenda:
Fernando Esteves e Amarílio Cavalcante com as autoridades
Foto:
LC Moreira
Veja mais da movimentação social na festa através das fotos de LC Moreira:
Legenda:
Cristiana e Fernando Esteves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sâmea e Amarílio Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Felipe, Cristiana, Fernando e Fernanda Esteves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jeferson e Rédna Quesado
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Melissa Quesado e Jeff Peixoto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Inês e Roberto Porto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Giovanna e Felipe Esteves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Amarílio Cavalcante e Marcos Lessa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mirian e João Batista Holanda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Randal e Carmen Pompeu
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cláudia e Waldemar Cartaxo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Diego Cabral e Fernanda Esteves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Adriana Aldigueri e Carlos Ivo Menezes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Camila e João Jorge Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Alexandre Clemente, João Jorge Cavalcante e Germano Albuquerque
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Lúcia Mota e Antônio Nelson
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Luiza e Urbano Costa Lima
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Arthur e Excelsa Costa Lima
Foto:
LC Moreira
Legenda:
André Vasconcelos Montenegro e Mirian Reis
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis e Jeane Hissa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bruna e Daniel Madeira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carlos Augusto Viana e Laélia Fontenelle
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carol Picanço e Fábio Farias
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Célia Leite e Fátima Duarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eliton e Cristiane Cardoso
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Edinardo e Dayse de Assis
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cid e Marília Peixoto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Chiquinho e Cristina Aragão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rainer Kampfre e Alessandra Aragão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Socorro França, Fernando e Cristiana Esteves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Tony Gleydson e Juliana Thomas
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Morgana e Michel Gradvohl
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando Dall'Ólio e Débora Angelin
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Glauco Lobo e Maria Cláudia Leitão
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Graça e Roberto Sérgio Ferreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Heraldo e Nicole Lobo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Juliana e Breno Melo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jovânia e Luiz Fernando Mota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Juliana Prata e Silvio Carlos Ribeiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Paulo Afonso e Socorro França
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Liana Franco e José Hissa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lidia Oliveira e Jacqueline Maia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lívia Alice Barreto e Paulo Camelo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lúcio Pontes e Vanja Fontenele
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Magdala Leite, Fernando Dall'Ólio e Selma Pagnaressi
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcos e Tatiana Holanda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcos Lessa e Ana Lúcia Mota
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Maria Custódia e Fabiano Jucá
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mariana Pinheiro e Fábio Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mirian Reis, André Vasconcelos Montenegro e Núbia Reis
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Salete e Erivan Aguiar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sâmea, Amarílio e Helena Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vilma e Irapuã Nobre
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Giovanna, Felipe, Cristiana, Fernando e Fernanda Esteves e Diego Cabral
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Parabéns
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fernando e Cristiana Esteves, Sâmea e Amarílio Cavalcante
Foto:
LC Moreira