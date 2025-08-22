CAPTEI: Avant-Première no Cinema do Iguatemi Anuncia Troféu Check-UP 2025

Na noite de quarta-feira, 20, a apresentadora e empresária Natália Varela recebeu patrocinadores, imprensa e convidados especiais no cinema do Iguatemi para a Avant-Première repleta de glamour.
O evento teve como finalidade anunciar a festa do Troféu Check-UP 2025, uma das celebrações mais esperadas focada na saúde e na estética.
A megafesta, que se consolidou no calendário de grandes eventos do Ceará desde 2023, será realizada no dia 16 de outubro, no Palatium Buffet, e promete mais uma vez ser inesquecível.
Natália Varela
A escolha do cinema como palco para este anúncio reforça a proposta de um verdadeiro espetáculo.
Natália Varela
“A festa será um momento único, de muitas surpresas”
Natália Varela prepara uma festa daquelas para uma plateia VIP de 600 convidados, que reunirá os melhores profissionais de cada especialidade, empresários, autoridades, influenciadores e a imprensa, em uma noite que terá características dignas de um Oscar.
Natália Varela e equipe
A festa contará com homenageados de peso, um buffet de luxo com alta gastronomia, estrutura impecável e atrações nacionais. Por lá, o showman Daniel Boaventura promete uma apresentação com o melhor de seu repertório.
A noite de revelações foi registrada por LC Moreira. Vem ver!
Natália Varela e Magno Alves
Ronald e Sara Pedrosa
Natália Varela e Gustavo Rego
Roseane Dias e Cláudio Albuquerque
Adriano Moreira, Natália Varela e Roberta Lice
Robério Leite
Airton Dantas, Natália Varela e Adriana Vasconcelos
Felipe Aconteça e Natália Varela
Carolina Sampaio, Natália Varela e Daniel Negreiros
Laura Paiva e Mauricio Filizola
Clotilde Capistrano, Natália Varela e Valden Capístrano
Levi Lima e Emylly Cardoso
Christiane Leite, Natália Varela e Robério Leite
Linda Gomes e Natália Varela
Eduarda Souza, Natália Varela e Daniel Almeida
Luiz e Sheridan Porto
Esdras Barboza, Natália Varela e Juliana Magalhães
Magno Alves e Clarissa Capistrano
Fernanda Denardin, Natália Varela e Dover Frota
Mirlene Borges e Natália Varela
Georgia Pontes, Natália Varela e Rutilene Moura
Monalisa e Rennê Mazza
Géssika Magalhães, Natália Varela e Fernando Landim
Natália Varela e Cleane Fontenele
Isabelle Coelho, Natália Varela e Teresa Coelho
Natália Varela e Erivelton Oliveira
Jhulie Nunes, Natália Varela e Cícero Isaías Fechini
Natália Varela e Fábio Santos
Larissa Albuquerque, Natália Varela e Abaeté Neto
Natália Varela e Fliméria Ferreira
Miguel de Aquino, Natália Varela, Zeliene e Josué Figueiredo
Natália Varela e Francisca Gordiano
Natália Farias, Natália Varela e Mozart Farias
Natália Varela e Guilherme Saíd
Natália Queiroz, Clarissa Capistrano e Jorlene Cordeiro
Natália Varela e Imaculada Gordiano
Olga Ramos, Natália Varela e Valderi Vieira
Natália Varela e Heleine Oliveira
Rômulo Veras, Natália Varela e Viviane Veras
Natália Varela e Inês Correa
Suely Kubrusle, Natália Varela e Francisco Kubrusle
Natália Varela e Isabella Pinheiro
Thaynara Soares, Natália Varela e Evaldo Moreira
Natália Varela e José Teofilo
Valden Junior, Clotilde e Valden Capistrano
Natália Varela e Luciano Rocha
Vanessa Guedes, Natália Varela e Paullo Guedes
Natália Varela e Pâmera Queiroz
Vera Lacerda, Natália Varela e Rafael Bastos
Natália Varela e Patrícia Moreira
Wagner Pitombeira, Natália Varela e Winne Perote
Natália Varela e Rutilene Moura
Natália Varela e Walney Haidar
Patrícia Porto
Stela e Sérgio Regadas
Wellington Console, Natália Varela e Ederson Bandeira
