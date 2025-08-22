Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

CAPTEI: Avant-Première no Cinema do Iguatemi Anuncia Troféu Check-UP 2025

Natália Varela antecipou um evento digno de Oscar, repleto de glamour e reconhecimentos na área da saúde

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Natália Varela
Foto: LC Moreira

Na noite de quarta-feira, 20, a apresentadora e empresária Natália Varela recebeu patrocinadores, imprensa e convidados especiais no cinema do Iguatemi para a Avant-Première repleta de glamour.

O evento teve como finalidade anunciar a festa do Troféu Check-UP 2025, uma das celebrações mais esperadas focada na saúde e na estética.

A megafesta, que se consolidou no calendário de grandes eventos do Ceará desde 2023, será realizada no dia 16 de outubro, no Palatium Buffet, e promete mais uma vez ser inesquecível.

Legenda: Natália Varela
Foto: LC Moreira

A escolha do cinema como palco para este anúncio reforça a proposta de um verdadeiro espetáculo.

Legenda: Natália Varela
Foto: LC Moreira

“A festa será um momento único, de muitas surpresas”

Natália Varela prepara uma festa daquelas para uma plateia VIP de 600 convidados, que reunirá os melhores profissionais de cada especialidade, empresários, autoridades, influenciadores e a imprensa, em uma noite que terá características dignas de um Oscar.

Legenda: Natália Varela e equipe
Foto: LC Moreira

A festa contará com homenageados de peso, um buffet de luxo com alta gastronomia, estrutura impecável e atrações nacionais. Por lá, o showman Daniel Boaventura promete uma apresentação com o melhor de seu repertório.

A noite de revelações foi registrada por LC Moreira. Vem ver!

Legenda: Natália Varela e Magno Alves
Foto: LC Moreira

Legenda: Ronald e Sara Pedrosa
Legenda: Natália Varela e Gustavo Rego
Legenda: Roseane Dias e Cláudio Albuquerque
Legenda: Adriano Moreira, Natália Varela e Roberta Lice
Legenda: Robério Leite
Legenda: Airton Dantas, Natália Varela e Adriana Vasconcelos
Legenda: Felipe Aconteça e Natália Varela
Legenda: Carolina Sampaio, Natália Varela e Daniel Negreiros
Legenda: Laura Paiva e Mauricio Filizola
Legenda: Clotilde Capistrano, Natália Varela e Valden Capístrano
Legenda: Levi Lima e Emylly Cardoso
Legenda: Christiane Leite, Natália Varela e Robério Leite
Legenda: Linda Gomes e Natália Varela
Legenda: Eduarda Souza, Natália Varela e Daniel Almeida
Legenda: Luiz e Sheridan Porto
Legenda: Esdras Barboza, Natália Varela e Juliana Magalhães
Legenda: Magno Alves e Clarissa Capistrano
Legenda: Fernanda Denardin, Natália Varela e Dover Frota
Legenda: Mirlene Borges e Natália Varela
Legenda: Georgia Pontes, Natália Varela e Rutilene Moura
Legenda: Monalisa e Rennê Mazza
Legenda: Géssika Magalhães, Natália Varela e Fernando Landim
Legenda: Natália Varela e Cleane Fontenele
Legenda: Isabelle Coelho, Natália Varela e Teresa Coelho
Legenda: Natália Varela e Erivelton Oliveira
Legenda: Jhulie Nunes, Natália Varela e Cícero Isaías Fechini
Legenda: Natália Varela e Fábio Santos
Legenda: Larissa Albuquerque, Natália Varela e Abaeté Neto
Legenda: Natália Varela e Fliméria Ferreira
Legenda: Miguel de Aquino, Natália Varela, Zeliene e Josué Figueiredo
Legenda: Natália Varela e Francisca Gordiano
Legenda: Natália Farias, Natália Varela e Mozart Farias
Legenda: Natália Varela e Guilherme Saíd
Legenda: Natália Queiroz, Clarissa Capistrano e Jorlene Cordeiro
Legenda: Natália Varela e Imaculada Gordiano
Legenda: Olga Ramos, Natália Varela e Valderi Vieira
Legenda: Natália Varela e Heleine Oliveira
Legenda: Rômulo Veras, Natália Varela e Viviane Veras
Legenda: Natália Varela e Inês Correa
Legenda: Suely Kubrusle, Natália Varela e Francisco Kubrusle
Legenda: Natália Varela e Isabella Pinheiro
Legenda: Thaynara Soares, Natália Varela e Evaldo Moreira
Legenda: Natália Varela e José Teofilo
Legenda: Valden Junior, Clotilde e Valden Capistrano
Legenda: Natália Varela e Luciano Rocha
Legenda: Vanessa Guedes, Natália Varela e Paullo Guedes
Legenda: Natália Varela e Pâmera Queiroz
Legenda: Vera Lacerda, Natália Varela e Rafael Bastos
Legenda: Natália Varela e Patrícia Moreira
Legenda: Wagner Pitombeira, Natália Varela e Winne Perote
Legenda: Natália Varela e Rutilene Moura
Legenda: Natália Varela e Walney Haidar
Legenda: Patrícia Porto
Legenda: Stela e Sérgio Regadas
Legenda: Wellington Console, Natália Varela e Ederson Bandeira
