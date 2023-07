Captei: Assembleia Legislativa do Ceará homenageia três décadas de Fortal

Na tarde de sexta, 14, a Assembleia Legislativa do Ceará prestou homenagem especial ao Fortal, maior evento indoor do Brasil e um dos maiores festivais musicais do país.

A iniciativa é resultado do requerimento apresentado pelo deputado estadual Guilherme Bismarck, do PDT, com o apoio do presidente da Casa, o deputado estadual Evandro Leitão.

Legenda: Guilherme Bismarck e Evandro Leitão Foto: LC Moreira

A sessão solene aconteceu no Plenário 13 de Maio. A Assembleia Legislativa reconheceu a importância do Fortal para a cultura, turismo e do lazer no Estado evidenciando os benefícios econômicos e sociais que o evento gera para a região.

Legenda: Mesa Diretora Foto: LC Moreira

Legenda: Ailton Junior, Pedro Neto, Guilherme Bismarck e Colombo Cialdini Foto: LC Moreira

Legenda: Ailton Junior, Théa Moreira, Guilherme Pimenta e Pedro Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Cid Alves, Freitas Cordeiro e Pedro Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Célio, Marina e Ciro Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Gony Arruda, Suemir Albuquerque e Marcos Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Elivane Medeiros, Lorena Brunet, Karla Rodrigues, Renata Benevides e Erika Chagas Foto: LC Moreira

Legenda: Luccas Conrado, Colombo Cialdini e David Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Castelo Branco, Eveline Montenegro e Darlan Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Patrol Máximo, Eveline Montenegro e Théa Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagem Fortal 30 anos Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Brunet, Erika Chagas e Karla Rodrigues Foto: LC Moriera

Legenda: Leo Albuquerque e Ailton Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Irwana Albuquerque, Théa Moreira, Pedro Neto e Elivane Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Elivane Medeiros e Marcos Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagem Fortal 30 anos AL Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrício Machado e Pedro Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagem Fortal 30 anos AL Foto: LC Moreira

Legenda: Régis Matias, Guilherme Pimenta e Freitas Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Colombo Cialdini Foto: LC Moreira

Legenda: Colombo Cialdini e Guilherme Bismarck Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Bismarck e Pedro Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Bismarck e Ailton Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme Bismarck e Leo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Ailton Junior, Guilherme Bismarck e Leo Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Théa Moreira, Eliane Montenegro, Guilherme Bismarck e Patrol Máximo Foto: LC Moreira

Legenda: Homenageados Foto: LC Moreira