CAPTEI: Arraiá do Sanfoneiro - Fernando Amorim Celebra Aniversário com Vibrante Arraial Junino

No primeiro domingo de junho, o cantor, acordeonista e compositor Fernando Amorim celebrou seu aniversário que foi a “cara” dele: um verdadeiro arraial junino.

Por lá, familiares e amigos chegaram para o “Arraiá do Sanfoneiro” assinado pelo cerimonial de Ivana Castro, uma festa animada que também marcou a abertura oficial de sua temporada de festividades juninas. O evento, repleto de forró, contagiou os convidados com uma decoração temática de Gerbson Silles e um buffet de comidas típicas assinado por Monteiro Gastronomia, proporcionando uma tarde de confraternização.

A sanfona de Amorim não parou, acompanhada de uma seleção de vozes, incluindo os cantores Gustavo Serpa, Gabriel, Mateus Ximenes e show da dupla Rafa e Jany, que animaram ainda mais a celebração.

Com sua habitual simpatia e alegria, Fernando proporcionou uma verdadeira festa junina, reafirmando-se como um dos principais nomes do gênero. O arrasta-pé foi intenso, e a energia positiva do artista reverberou entre os presentes, prometendo um ano festivo em sua vida e em sua carreira.

