CAPTEI: Arenusa Goulart e Ívila Bessa abrem o circuito de palestras do Conexão SVM

No último dia 11, no Jardins Open Mall, o Espaço Nosso Meio conectou a indústria de Marketing do Ceará, através de um espaço reservado para troca de ideias, palestras e eventos relacionados ao meio da comunicação.

O SVM como parceiro nesse projeto, chegou com a Conexão SVM, onde, todas as quintas, até o dia 16 de dezembro, apresentará palestras com temas relevantes para o mercado e alguns segmentos da indústria.

Legenda: Arenusa Goulart, Erik Picanço e Ívila Bessa Foto: LC Moreira

As palestrantes do primeiro momento foram: Arenusa Goulart, gerente de marketing do SVM e Ívila Bessa, diretora digital Diário do Nordeste que atraíram muitos convidados para receberem uma aula de conhecimento digital.

Acompanhe as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Arenusa Goulart Foto: LC Moreira

Legenda: Ívila Bessa Foto: LC Moreira

Legenda: Arenusa Goulart, Jeritza Gurgel e Ívila Bessa Foto: LC Moreira

Legenda: Arenusa Goulart, Bosco Couto e Ívila Bessa Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Agnes, Fernando Helio, Tamires Brito, Leonardo Leitão e Chateuabriand Arrais Foto: LC Moreira

Legenda: Erik Picanço, Lívia Medeiros e Duda Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Helio Foto: LC Moreira

Legenda: Erik Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Duda Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Arenusa Goulart, Ívila Bessa e Lívia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Arenusa Goulart, Jeritza Gurgel, Erik Picanço, Ívila Bessa e Lívia Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Cleírton Pessoa, Julieta de Araújo, Raquel Agnes, Lívia Medeiros e Lourene Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Emanuel Bertoleza, Aline Honório e Lucas Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Helio e Erik Picanço Foto: LC Moreira

Legenda: Junior Souza e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Walter Almeida, Camila Giffone e Nathaly Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Ferreira, Tatiane Lima e Lourene Rabelo Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Brígido, Jeritza Gurgel, Lívia Medeiros e Fernando Helio Foto: LC Moreira

Legenda: Equipe de Marketing Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Luiz e Davi Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Brígido e Fernando Hélio Foto: LC Moreira