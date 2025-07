CAPTEI: Aniversário Duplo das Irmãs Albuquerque Agita a Lagoa do Uruaú

No último final de semana de junho, a Villa Mimosa, localizada na Lagoa do Uruaú, foi o cenário escolhido para celebrar os aniversários de Mariana, 26 anos, e Lara Albuquerque, 19 anos. As irmãs optaram por uma comemoração conjunta no final de tarde, na casa de veraneio da família Albuquerque.

Legenda: Lara, Leo e Mariana Albuquerque Foto: Arquivo da família

O buffet foi assinado por Chef Gourmet, garantindo um serviço gastronômico de alta qualidade, que agradou a todos os convidados. O menu diversificado, repleto de opções saborosas, foi um destaque à parte na festa, montada com todo requinte e sofisticação.

Legenda: Aniversário Lara e Mariana Albuquerque Foto: Arquivo da família

Legenda: Chef Goumert Foto: Arquivo da família

Animando a festa, as bandas Tito e Karol do Axé, além da agitação comandada pelo DJ Baby, que animaram e muito os convidados.

O evento reuniu amigos e familiares em uma atmosfera alegre e descontraída, onde os sorrisos e a música marcaram a celebração de mais um ano de vida e amizade entre as irmãs Albuquerque.

Veja nas fotos do arquivo da família:

Legenda: Lara e Mariana Albuquerque Foto: Arquivo da família

Legenda: Mariana Albuquerque Foto: Arquivo da família

Legenda: Lara, Leozinho, Leo, Lucas, Marina e Mariana Albuquerque Foto: Arquivo da família

Legenda: Leo e Marina Albuquerque Foto: Arquivo da família

Legenda: Márcia peixoto, Vládia Sales, Manu Romcy e Luciana César Foto: Arquivo da família

Legenda: Marina e Leo Albuquerque com Amigos Foto: Arquivo da família