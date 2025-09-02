Diário do Nordeste
CAPTEI: Aniversário de Ana Virgínia Martins Atraí Amigas em mais uma Festa Memorável

A aniversariante celebrou, também, duas queridas amigas

Jeritza Gurgel
Legenda: Ana Virginia Martins
Foto: Jocilene Jinkings

Na tarde de terça-feira, 26 de agosto, Ana Virgínia Martins celebrou seu aniversário sempre com muita alegria e em grande estilo, em sua residência no Meireles, acompanhada por familiares e amigas.

A festa, que também homenageou as amigas Elisa Oliveira e Raquel Felismino, foi marcada por uma atmosfera superdescontraída e bem prestigiada.

Legenda: Raquel Felismino, Ana Virginia Martins e Elisa Oliveira
Foto: Jocilene Jinkings

A animação ficou por conta da Banda Locomotiva, que proporcionou uma trilha sonora animada, repleta de sucessos de pop e rock, mantendo as convidadas até o último instante da celebração.

Legenda: Ana Virginia Martins
Foto: Jocilene Jinkings

A festa foi um verdadeiro sucesso, refletindo a alegria e a conexão das amigas, celebrando não apenas mais um ano de vida de Ana Virgínia, mas também momentos inesquecíveis de amizade.

Veja nas fotos captadas por Jocilene Jinkings:

Legenda: Marina e Ana Virginia Martins
Legenda: Ane Alcantara, Michelle Aragão e Ana Wladia Sales
Legenda: Cristiane Pessoa, Nara Amaral, Andrea Delfino e Cristiane Farias
Legenda: Aniversario Ana Virginia Martins
Legenda: Niedja Bezerra e Larissa Melo
Legenda: Veridiana Dutra, Ana Virginia Martins e Jaqueline Faustino
Legenda: Sabrine Martins, Juliana Furtado, Ana Virginia Martins e Jorgeana Guedes
Legenda: Aniversario Ana Virginia Martins
Legenda: Ana Virginia Martins e Lia Freire
Legenda: Alessandra Moura, Ana Virginia Martins e Gisele Siqueira Campos
Legenda: Karmilse Marinho, Fernanda Sousa, Adriana Bezerra e Alexandra Pinto
Legenda: Cris Fontinelle, Laura pinto, Rossana Soares, Ana Virginia Martins e Arlinda Wanderlina
Legenda: Ana Virginia Martins e Maria Lucia Negrão
Legenda: Aniversario Ana Virginia Martins
Legenda: Manu Romcy, Marcia Peixoto, Ana Virginia Martins, Marjorie Marshal e Montielle Arruda
Legenda: Raquel Felismino e Ana Virginia Martins
Legenda: Vera Costa e Beth Pessoa
Legenda: Vera Passos, Ana Cristina Camelo e Gisela Vieira
Legenda: Luciana Colares, Ana Virginia Martins e Cristina Facanha
Legenda: Martinha Assunção, Ana Virginia Martins e Leticia Studart
Legenda: Melissa, Alessandra Cysne e Hilda Pamplona
Legenda: Gena Campos, Ana Virginia Martins e Germana Wanderley
Legenda: Isabella Fiuza, Ana Virginia e Natasha Martins
Legenda: Cristiane Farias, Martinha Assunção e Andrea Delfino
Legenda: Claudiane Borges, Ana Virginia Martins e Karmilse Marinho
Legenda: Adriana Bezerra, Ana Virginia Martins e Vera Passos
Legenda: Claudia Gradvohl, Elisa Oliveira e Cristiane Farias
Legenda: Christiane Pessoa, Ana Virginia Martins e Gisele Siqueira Campos
Legenda: Nagela Correia, Ana Virginia Martins, Ines Cavalcante e Isabel Ary
Legenda: Aniversario Ana Virginia Martins
