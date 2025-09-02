CAPTEI: Aniversário de Ana Virgínia Martins Atraí Amigas em mais uma Festa Memorável

Na tarde de terça-feira, 26 de agosto, Ana Virgínia Martins celebrou seu aniversário sempre com muita alegria e em grande estilo, em sua residência no Meireles, acompanhada por familiares e amigas.
A festa, que também homenageou as amigas Elisa Oliveira e Raquel Felismino, foi marcada por uma atmosfera superdescontraída e bem prestigiada.
A animação ficou por conta da Banda Locomotiva, que proporcionou uma trilha sonora animada, repleta de sucessos de pop e rock, mantendo as convidadas até o último instante da celebração.
A festa foi um verdadeiro sucesso, refletindo a alegria e a conexão das amigas, celebrando não apenas mais um ano de vida de Ana Virgínia, mas também momentos inesquecíveis de amizade.
Veja nas fotos captadas por Jocilene Jinkings: