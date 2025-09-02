CAPTEI: Aniversário de Ana Virgínia Martins Atraí Amigas em mais uma Festa Memorável

Na tarde de terça-feira, 26 de agosto, Ana Virgínia Martins celebrou seu aniversário sempre com muita alegria e em grande estilo, em sua residência no Meireles, acompanhada por familiares e amigas.

A festa, que também homenageou as amigas Elisa Oliveira e Raquel Felismino, foi marcada por uma atmosfera superdescontraída e bem prestigiada.

Legenda: Raquel Felismino, Ana Virginia Martins e Elisa Oliveira Foto: Jocilene Jinkings

A animação ficou por conta da Banda Locomotiva, que proporcionou uma trilha sonora animada, repleta de sucessos de pop e rock, mantendo as convidadas até o último instante da celebração.

Legenda: Ana Virginia Martins Foto: Jocilene Jinkings

A festa foi um verdadeiro sucesso, refletindo a alegria e a conexão das amigas, celebrando não apenas mais um ano de vida de Ana Virgínia, mas também momentos inesquecíveis de amizade.

Veja nas fotos captadas por Jocilene Jinkings:

Legenda: Marina e Ana Virginia Martins Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Ane Alcantara, Michelle Aragão e Ana Wladia Sales Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Cristiane Pessoa, Nara Amaral, Andrea Delfino e Cristiane Farias Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Aniversario Ana Virginia Martins Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Niedja Bezerra e Larissa Melo Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Veridiana Dutra, Ana Virginia Martins e Jaqueline Faustino Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Sabrine Martins, Juliana Furtado, Ana Virginia Martins e Jorgeana Guedes Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Aniversario Ana Virginia Martins Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Ana Virginia Martins e Lia Freire Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Alessandra Moura, Ana Virginia Martins e Gisele Siqueira Campos Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Karmilse Marinho, Fernanda Sousa, Adriana Bezerra e Alexandra Pinto Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Cris Fontinelle, Laura pinto, Rossana Soares, Ana Virginia Martins e Arlinda Wanderlina Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Ana Virginia Martins e Maria Lucia Negrão Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Aniversario Ana Virginia Martins Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Manu Romcy, Marcia Peixoto, Ana Virginia Martins, Marjorie Marshal e Montielle Arruda Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Raquel Felismino e Ana Virginia Martins Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Vera Costa e Beth Pessoa Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Vera Passos, Ana Cristina Camelo e Gisela Vieira Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Luciana Colares, Ana Virginia Martins e Cristina Facanha Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Martinha Assunção, Ana Virginia Martins e Leticia Studart Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Melissa, Alessandra Cysne e Hilda Pamplona Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Gena Campos, Ana Virginia Martins e Germana Wanderley Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Isabella Fiuza, Ana Virginia e Natasha Martins Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Cristiane Farias, Martinha Assunção e Andrea Delfino Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Claudiane Borges, Ana Virginia Martins e Karmilse Marinho Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Adriana Bezerra, Ana Virginia Martins e Vera Passos Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Claudia Gradvohl, Elisa Oliveira e Cristiane Farias Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Christiane Pessoa, Ana Virginia Martins e Gisele Siqueira Campos Foto: Jocilene Jinkings

Legenda: Nagela Correia, Ana Virginia Martins, Ines Cavalcante e Isabel Ary Foto: Jocilene Jinkings