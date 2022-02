CAPTEI: Aniversário de 40 e 40+1 de Roberta e Patrick Alex agita o bairro Dunas

Roberta e Patrick Alex abriram as portas de casa para receber amigos e familiares para celebrar os seus aniversários de 40 anos e 41 anos, respectivamente.

Legenda: Ambiente da festa Foto: LC Moreira

O empresário e chef mais badalado do período da pandemia, juntamente com a esposa, anteciparam as comemorações da data festiva para sábado, 19, já que o aniversário dele é 21 e o dela, 22.

Legenda: Astral dos aniversariantes ao som do DJ Itaque Foto: LC Moreira

DJ Itaque iniciou o agito da noite comandando em alto e bom som até a chegada da cantora Juliana Barreto que cantou flashback, pop rock nacional e bossa nova fazendo os convidados se jogarem no gramado da casa.

Legenda: Renata Alex e Amigas Foto: LC Moreira

Para sentir o astral da festa, só vendo as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Patrick e Renata Alex Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Patrick Alex com os Filhos, Laís, Lucca e Júlia Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo e Juliana Roma Foto: LC Moreira

Legenda: Roger e Janaina Gradvohl Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Virginia Furlane, Fernando Novaes, Renata e Patrick Alex Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta e Daniel Markan Foto: LC Moreira

Legenda: André Barreto e Debora Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia e Thiago Belo Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Ferisberto e Bárbara Quaranta Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio e Roberta Montezuma Foto: LC Moreira

Legenda: Vanduir Braga e Danielle Rangel Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Patrick Alex, Roberta Quaranta e Mozart Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Sídia e Lourenço Bizarria Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Aderaldo e Priscila Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Caio Aderaldo, Patrick Alex, Irineu Guimarães e Paulo César Foto: LC Moreira

Legenda: Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Virginia Furlani e Fernando Novaes Foto: LC Moreira

Legenda: André Barreto, Patrick Alex, Bruno Ferisberto e Célio Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Bárbara Quaranta, Renata Alex e Roberta Quaranta Foto: LC Moreira

Legenda: Célio e Juliana Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Belo, Danielle Leão e Roberta Markan Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano e Fabiana Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle Leão, Juliana Gurgel, Renata Alex e Débora Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Eugênio e Cristiane Holanda Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Viana e Rodrigo Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Stanley e Danielle Leão Foto: LC Moreira

Legenda: Roberta Cavalcante, Sérgio Rebouças e Renata Alex Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Régis e Danielle Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Festa Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique e Anya Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Irineu e Jelma Guimarães, Renata e Patrick Alex Foto: LC Moreira

Legenda: Iris e Juan Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Itaquê Figueiredo, Fernando Novaes e Ana Virginia Furlani Foto: LC Moreira

Legenda: Ivone Silva, Renata e Patrick Alex Foto: LC Moreira

Legenda: Janaina Gradvohl, Mikele Coelho, Roberta Quaranta e Danielle Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Karina e Caio Aderaldo, Renata e Patrick Alex Foto: LC Moreira

Legenda: Jelma e Irineu Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Lili e Colombo Cialdini Foto: LC Moreira

Legenda: Lourenço e Sídia Bizarria, Renata e Patrick Alex Foto: LC Moreira

Legenda: Manuela Montezuma e João Bosco Foto: LC Moreira

Legenda: Mikele Coelho e Bruno Lessa Foto: LC Moreira

Legenda: Patrick Alex e Elcio Nagano Foto: LC Moreira

Legenda: Patrick e Renata Alex com Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Patrick e Renata Alex e DJ Itaquê Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Alex e DJ Itaquê Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Patrick e Renata Alex, Elcio e Miriam Nagano Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Cesar e Raissa Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Laís Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Alex e Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Patrick Alex Foto: LC Moreira