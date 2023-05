CAPTEI: Amigos em Ação: Encontro de Líderes e Estrategistas traz novidades para o mundo empresarial

Os Amigos em Ação protagonizaram mais uma ação impactante na terça-feira (03)! No prestigiado auditório da Alessandro Belchior Imóveis, no Meireles, a diretoria e os membros do conselho da associação se reuniram para trocar ideias e discutir novos processos, serviços e soluções para impulsionar seus resultados. A cereja do bolo ficou por conta dos ilustres palestrantes convidados para o almoço: o presidente Severino Ramalho Neto e a diretor de Estratégia e Inovação do Grupo São Luiz, Joana Ramalho. Que dupla!

Legenda: Joana Ramalho e Severino Neto Foto: LC Moreira

LC Moreira esteve por lá e captou imagens do momento!

Legenda: Joana Ramalho e Severino Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Belchior e Duda Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Cambraia, Jardson Cruz e Roberto Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Severino Neto, Pedro Jorge Medeiros e Germano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Lustosa, Joana Ramalho e Isabella Purcaru Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior e Victor Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior, Luiz Eduardo Figueiredo e Zé do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Jardson Cruz, Rodrigues Junior e Antônio Cambraia Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Brígido e Rodrigo Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio Cambraia, Leorne Belém e Rogério Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Duda Brígido, Alessandro e Germano Belchior e Urbano Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Fabiana Lustosa, Isabelle Coutinho, Isabella Purcaru e Iara Crispim Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro Belchior, Isabelle Coutinho e Artur Candeia Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro e Valter Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Ayrton, Roberto Araújo e Luiz Marques Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Araújo e Duda Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigues Junior e Jardson Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Araújo e Rodrigues Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto, Luiz eduardo Figueiredo e Germano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Valter Belchior e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Zé do Egito, Luiz Eduardo Figueiredo, Severino Neto, Rodrigues Junior e Jardson Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Ayrton, Roberto Araújo, Antônio Cambraia e Jardson Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro e Germano Belchior, Severino Neto e Joana Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto e Joana Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Amigos em Ação Foto: LC Moreira

Legenda: Joana Ramalho Foto: LC Moreira

Legenda: Severino Neto Foto: LC Moreira