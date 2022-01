Léo e Ane Alcantara foram os anfitriões da festa que as amigas de Ana Vládia preparam, carinhosamente, para comemorar a chegada aos 50 anos da advogada.

Legenda: Ana Virgínia Martins, Otacílio Valente, Ana Vládia e Cássio Sales, Léo e Ane Alcântara e Márcia Peixoto Foto: Arquivo pessoal

Grupo super restrito e todos testados, compareceram no domingo,09, antecipando as comemorações do dia especial, o que gerou uma surpresa maior para a homenageada.

Selecionamos, com exclusividade, alguns instantes dessa festa. Dá só uma olhada:

Legenda: Surpresa Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Parabéns Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Ana Vládia e Cássio Sales Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Mesa decorada Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Maria Eduarda e Ana Vládia Sales Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Violonista Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Turma de amigos Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Gisele e Marcos Pessoa Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Márcia Peixoto, Ana Vládia e Adriana Bezerra Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Ana Virgínia Martins, Ana Vládia Sales e Márcia Peixoto Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Adriana Bezerra, Fernanda Souza e Marcia Peixoto Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Turma que tocou samba Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Zé Olavo Barros de Oliveira e Léo Alcântara Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Amigos de Ana Vládia Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Anna Michele e Ana Vládia Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Ana Virgínia Martins e Ana Vládia Sales Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Ana Virgínia Martins, Ana Vládia e Márcia Peixoto Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Anna Michelle, Marcia Peixoto, Ana Vládia e Ane Alcantara Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Adriana Bezerra, Manu Romcy e Ana Vládia Sales Foto: Arquivo pessoal