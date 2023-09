CAPTEI: AMATRA7 dá o start em eventos para juízes envolvendo music & food

Casa lotada, som de PopBone e Neto Keys. Um show que reuniu associação de magistrados, juízes do trabalho, convidados e o público em geral.

O convênio firmado entre restaurantes e a AMATRA7 proporciona não apenas benefícios e bem-estar aos associados, mas também viabilizará parcerias musicais em prol do programa “Justiça com Arte”, instituído pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Esse programa permanente busca aproximar o Poder Judiciário da sociedade através do uso da arte, com o objetivo de construir uma Justiça mais acessível, interativa e dialogal, conforme estabelecido no Ato TRT7.GP 137/2023.

O primeiro de muitos encontros aconteceu na noite de terça-feira, 29, no Caravaggio Cucina&Vino e proporcionou um momento especial não apenas para a associação de magistrados, mas também para o público em geral.

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira!

