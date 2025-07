CAPTEI: Almoço de Aniversário para Andréa Rios

Na tarde de quinta-feira, 24, o Villa Borghese foi lugar escolhido para um almoço de aniversário surpresa em homenagem a Andréa Rios, organizado por sua amiga e comadre Nara Acioly. Andréa chegou ao local às 13h, com leve desconfiança, após receber a sugestão de se arrumar mais para a ocasião.

Legenda: Nara Accioly e Andréa Rios Montenegro Foto: LC Moreira

Ao entrar na área reservada, deparou-se muitas amigas de diversos “jardins” e sua família, além de um espaço todo decorado por Victor Oliveira, que remeteu a esse jardim de amigas. O bolo alto da Dolce Divino em tom de rosa fazia a composição com a variedade de docinhos na mesa dos parabéns.

Legenda: Andréa Rios Montenegro e a Família Montenegro Foto: LC Moreira

A animação da festa ficou por conta de Márcio Campos, que agitou a festa com seu repertório do jeito que as convidadas adoram. Surpresa entre as convidadas, foi a chegada do cantor Marcos Lessa que apresentou um pocket show, dedicando carinho especial à aniversariante.

Legenda: Marcinho Campos, Marcos Lessa e Andréa Rios Montenegro Foto: LC Moreira

No discurso emotivo, Andréa destacou a importância da inclusão e expressou sua gratidão a Nara por toda a dedicação na organização do evento e pela amizade ao longo dos anos. Uma celebração linda que reforçou laços e alegrias entre as amigas.

Legenda: Andréa Rios Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Nara Accioly Foto: LC Moreira

Agora, vem ver as fotos do evento captadas por LC Moreira:

