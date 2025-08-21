CAPTEI: ALFE Celebra 50 Anos de Contribuições ao Empreendedorismo Feminino

A Associação de Lojistas e Líderes Femininas (ALFE) e o Conselho Consultivo realizaram na noite de terça-feira, 19, no auditório Gervásio Pegado da CDL de Fortaleza, a solenidade comemorativa de seu jubileu de ouro.
O evento reuniu associadas, líderes empresariais e convidados especiais, homenageando empresários e jornalistas que contribuíram para o fortalecimento da associação.
Legenda:
Agraciados
Foto:
LC Moreira
Entre as principais honrarias da noite, a homenagem ao empresário Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza, pelo apoio contínuo à ALFE.
Legenda:
Edna e Assis Cavalcante
Foto:
LC Moreira
O evento também reconheceu outros grandes nomes do empresariado cearense, como Alcides Fernandes, Beto Studart, Deusmar Queirós, Stella Rolim, entre outros.
Legenda:
Agraciados
Foto:
LC Moreira
LC Moreira esteve por lá e captou a movimentação social do evento. Vem ver!
Legenda:
Isabel Cristina Dias
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Honório Pinheiro, Freitas Cordeiro e Assis Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carla e Honório Pinheiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cláudia Meireles e Freitas Cordeiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Deusmar e Auricélia Queirós
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eliardo e Lurdinha Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marlene e Ritelza Cabral
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Célia e Bosco Macedo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Isabel Cristina Dias e Priscila Cavalcanti
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Stella Rolim e Pio Rodrigues
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Solange e Wilton Daer
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Elivane Medeiros, Larissa Almeida e Anita Érica
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fanda Bastos, Mazé Campos, Fábio Morais e Gerliane Menezes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vívian e Beatriz Fermanian, Juvenal e Fátima Duarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Heliane de Castro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Graça Bringel e Antônio José Mendonça
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Graça e Roberto Sérgio
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marcio Campos e Ricardo Máximo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rose e Germano Franck
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Socorro França e Assis Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Priscila Cavalcanti, Isabel Cristina Dias e Fátima Duarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vânia Queiroz, Heliane de Castro e Terezinha Lima
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lúcia Marinho Aguiar, Arinete Timbó e Mirtes Aguiar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis Cavalcante, Freitas Cordeiro, Gervasio Pegado e Honório Pinheiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Assis e Edna Cavalcante, Daniella Cabral e Gilberto Costa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Honório e Carla Pinheiro, Edna e Assis Cavalcante
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Isabel Cristina Dias, Alcides e Marilene Fernandes e Selma Cabral
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Mazé Campos, Fátima Duarte, Assis Cavalcante e Salete Araújo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro Leornes, Raquel Cajé, Fátima Duarte e Leo de Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rose e Germano Franck
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lucrécia e João Araújo Sobrinho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Márcia Lima, Isabel Cristina Dias e Daniele Carneiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Francilene Macedo, Joaquim e Fátima Cartaxo, Graça Bringel e Antônio José Mendonça
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vívian e Beatriz Fermanian, Gervásio Pegado, Juvenal e Fátima Duarte
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Socorro França, Edna e Assis Cavalcante, Mazé Campos e Fábio Morais
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Pedro Leornes, Priscila Cavalcanti, Isabel Cristina Dias, Fátima Duarte, Norma Zélia, Selma Cabral e Leo de Oliveira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Norma Zélia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ricardo Máximo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Isabel Cristina Dias e Maria Emília
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Agraciados
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Agraciados
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Agraciados
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Agraciados
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Agraciados
Foto:
LC Moreira