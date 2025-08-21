CAPTEI: ALFE Celebra 50 Anos de Contribuições ao Empreendedorismo Feminino

A Associação de Lojistas e Líderes Femininas (ALFE) e o Conselho Consultivo realizaram na noite de terça-feira, 19, no auditório Gervásio Pegado da CDL de Fortaleza, a solenidade comemorativa de seu jubileu de ouro.

O evento reuniu associadas, líderes empresariais e convidados especiais, homenageando empresários e jornalistas que contribuíram para o fortalecimento da associação.

Legenda: Agraciados Foto: LC Moreira

Entre as principais honrarias da noite, a homenagem ao empresário Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza, pelo apoio contínuo à ALFE.

Legenda: Edna e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

O evento também reconheceu outros grandes nomes do empresariado cearense, como Alcides Fernandes, Beto Studart, Deusmar Queirós, Stella Rolim, entre outros.

Legenda: Agraciados Foto: LC Moreira

LC Moreira esteve por lá e captou a movimentação social do evento. Vem ver!

Legenda: Isabel Cristina Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Honório Pinheiro, Freitas Cordeiro e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Carla e Honório Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Meireles e Freitas Cordeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Deusmar e Auricélia Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Eliardo e Lurdinha Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Marlene e Ritelza Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Célia e Bosco Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Cristina Dias e Priscila Cavalcanti Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Rolim e Pio Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Solange e Wilton Daer Foto: LC Moreira

Legenda: Elivane Medeiros, Larissa Almeida e Anita Érica Foto: LC Moreira

Legenda: Fanda Bastos, Mazé Campos, Fábio Morais e Gerliane Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Vívian e Beatriz Fermanian, Juvenal e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Heliane de Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Graça Bringel e Antônio José Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Graça e Roberto Sérgio Foto: LC Moreira

Legenda: Marcio Campos e Ricardo Máximo Foto: LC Moreira

Legenda: Rose e Germano Franck Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Priscila Cavalcanti, Isabel Cristina Dias e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Vânia Queiroz, Heliane de Castro e Terezinha Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcia Marinho Aguiar, Arinete Timbó e Mirtes Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Assis Cavalcante, Freitas Cordeiro, Gervasio Pegado e Honório Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Assis e Edna Cavalcante, Daniella Cabral e Gilberto Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Honório e Carla Pinheiro, Edna e Assis Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Cristina Dias, Alcides e Marilene Fernandes e Selma Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Mazé Campos, Fátima Duarte, Assis Cavalcante e Salete Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Leornes, Raquel Cajé, Fátima Duarte e Leo de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Rose e Germano Franck Foto: LC Moreira

Legenda: Lucrécia e João Araújo Sobrinho Foto: LC Moreira

Legenda: Márcia Lima, Isabel Cristina Dias e Daniele Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Francilene Macedo, Joaquim e Fátima Cartaxo, Graça Bringel e Antônio José Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Vívian e Beatriz Fermanian, Gervásio Pegado, Juvenal e Fátima Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Socorro França, Edna e Assis Cavalcante, Mazé Campos e Fábio Morais Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Leornes, Priscila Cavalcanti, Isabel Cristina Dias, Fátima Duarte, Norma Zélia, Selma Cabral e Leo de Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Máximo Foto: LC Moreira

Legenda: Isabel Cristina Dias e Maria Emília Foto: LC Moreira

Legenda: Agraciados Foto: LC Moreira

Legenda: Agraciados Foto: LC Moreira

Legenda: Agraciados Foto: LC Moreira

Legenda: Agraciados Foto: LC Moreira