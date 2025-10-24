CAPTEI: Água da Palavra marca a estreia poética de Lourdinha Leite Barbosa no Ideal Clube

O Ideal Clube sediou o lançamento de Água da Palavra, primeira obra poética de Lourdinha Leite Barbosa, durante a Semana da Poesia.

O livro, com 123 páginas pela Expressão Gráfica, reúne 79 poemas distribuídos em seis eixos temáticos: De Água e Palavra; De Terra e Memórias; De Fogo e Ardências; Do Ar e Muitos Voos; De Claros e Escuros; De Amizades e Circunstâncias. Conta com prefácio de Linhares Filho e posfácio de Aíla Sampaio.

Durante o evento, leituras de amigas da autora — Regine Limaverde, Nadja Ribeiro Moreira, Beatriz Alcântara, Anya Ribeiro, Ana Luísa Matos de Lima e Beatriz Jucá —, que apresentaram interpretações sobre cada subtítulo.

Legenda: Amarílio Cavalcante e Lourdinha Leite Barbosa Foto: Iratuã Freitas

As falas de Amarílio Cavalcante, presidente do Conselho Deliberativo do Ideal Clube, e Tales de Sá Cavalcante, da Academia Cearense de Letras, ressaltaram o prestígio da obra no cenário cultural local.

Vem ver as fotos captadas por Iratuã Freitas:

Legenda: Beatriz e Lúcio Alcântara Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Ana Luiza Martins e Suely Machado Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Celina Castelo Branco e Fátima Parente Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Fernando Ximenes e Lourdinha Leite Barbosa Foto: Iratuã Freitas

Legenda: Lúcio Alcântara e Josué de Castro Foto: Iratuã Freitas

