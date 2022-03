CAPTEI: Adriana Queiroz é surpreendida com homenagem no HGF

O Hospital Geral de Fortaleza (HGF), equipamento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), inaugurou na terça-feira (08), a PPP (sala de pré-parto, parto e pós-parto) do serviço de Obstetrícia da unidade.

Adriana e Otávio Queiroz

O espaço, que recebe mulheres de todo o Estado, recebeu pintura nova, novos móveis e adereços que favorecem o aconchego e o parto natural.

Daniel Holanda, Adriana e Otávio Queiroz

Realizada em parceria com a sociedade civil, a obra tem como mentora a fisioterapeuta e filantropa, Adriana Queiroz, que, empenhada em arrecadar valores para tornar o momento do parto mais digno e seguro, promoveu, no final do ano, um bazar de peças de vestuário. Amigas da fisioterapeuta, engajadas no propósito, participaram do momento contribuindo para realização desse projeto.

Adriana Queiroz com a chefe do serviço de Obstetrícia do HGF, Shirley Bruno

Shirley Bruno Chefe do serviço de Obstetrícia "Uma das condições para a gente conseguir aumentar a taxa de partos normais é a ambiência. Um local agradável para a gestante em um momento que tudo deve minimizar as dificuldades do trabalho de parto, favorecendo o parto natural. E agora a gente tem tudo isso na nossa PPP, com material para exercício na hora do parto, música de preferência da paciente, iluminação baixa e muito conforto"

