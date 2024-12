CAPTEI: ACLJ escolhe o empresário Ivens Dias Branco Júnior com Honra Máxima

Na noite de quarta-feira, 04, a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo (ACLJ) celebrou a trajetória do empresário Ivens Dias Branco Júnior, conferindo a ele o título de Personalidade Cearense de 2024. O evento, realizado no auditório do histórico Palácio da Luz, reuniu personalidades da sociedade, que aplaudiram as conquistas do CEO do grupo M. Dias Branco.

Legenda: Reginaldo Vasconcelos e Ivens Dias Branco Junior Foto: LC Moreira

Em uma noite permeada por discursos e atos solenes, Ivens Dias Branco Júnior destacou o legado de sua família e a significativa trajetória da M. Dias Branco. A empresa, sob sua liderança, consolidou-se como líder nacional no setor de massas e biscoitos, um feito que reflete o espírito empreendedor e inovador característico da região.

Legenda: Ivens Dias Branco Junior Foto: LC Moreira

A cerimônia foi marcada não apenas pela honraria concedida a Ivens, mas também pela posse do novo membro da ACLJ, Carlos Rubens Alencar, que assumiu a cadeira 11, tendo como patrono Gustavo Barroso. Este momento simbolizou não apenas a continuidade das tradições literárias e jornalísticas, mas também destacou o papel essencial do empreendedorismo e da cultura no progresso do Ceará.

Legenda: Carlos Rubens Alencar Foto: LC Moreira

O evento reafirmou o compromisso da ACLJ em reconhecer e celebrar o talento local que eleva o estado ao cenário nacional, consolidando seu papel como um farol de inovação e cultura.

Legenda: Mesa Diretora Foto: LC Moreira

Veja alguns momentos captados por LC Moreira:

Legenda: Morgana e Ivens Dias Branco Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio e Beatriz Alcântara e Graça Dias Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Cavalcante, Ivens Junior e Graça Dias Branco e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart e Lauro Chaves Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Leal e Ivens Dias Branco Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Tarquilio Pimentel, Ivens Junior e Ivens Dias Branco Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Luca Dias Branco e Raíssa Ciríaco Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Dias Branco e Beatriz Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Ivens Neto e Ivens Dias Branco Junior e Fernando Cirino Foto: LC Moreira

Legenda: Márcio Gazelli e José de Paula Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Garcez Neto e Conceição Garcez Foto: LC Moreira

Legenda: Enio Leão, José Brasileiro e Eveline Leão Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Gutierrez e Viviane Basto Foto: LC Moreira

Legenda: Chico Esteves e Totonho Laprovitera Foto: LC Moreira

Legenda: Humberto Éllery, Tom e Beth Barros Foto: LC Moreira

Legenda: José de Paula Barbosa e Ivens Dias Branco Junior Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Chaves Filho, Lúcio Alcântara, Beto Studart e Humberto Éllery Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Vasconcelos, César Barreto e Flávio Belmino Foto: LC Moreira

Legenda: George Tabatinga e Humberto Éllery Foto: LC Moreira

Legenda: Tiago, Rebeca e Rafael Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Agostinho Alcântara e Chico Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: César Belmino, Reginaldo Vasconcelos e Thiago Belmino Foto: LC Moreira

Legenda: Vicente Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Moises Pimentel e Newton Basto Foto: LC Moreira

Legenda: Antenor Barros Leal e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Silvia Marinho, Antenor Barros Leal e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Antenor Barros Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Sávio Queiroz, José Alves Brasileiro e Manoela Queiroz Bacelar Foto: LC Moreira

Legenda: Leila e Carlos Rubens Alencar e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Marcos Belmino, Ivens Dias Branco Junior e César Belmino Foto: LC Moreira

Legenda: César Barreto, Vianney Mesquita, Vicente Alencar, Reginaldo e Adriano Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: ACLJ Foto: LC Moreira

Legenda: Barros Alves, Aluisio Gurjão, Reginaldo Vasconcelos e José Augusto Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque, Beto Studart, Carlos Rubens Alencar, Ricardo Cavalcante, Chico Esteves e Fernando Cirino Foto: LC Moreira

Legenda: Cândido Albuquerque, Rui Martins Rodrigues, Humberto Éllery, Totonho Laprovitera, George Tabatinga e César Barreto Foto: LC Moreira

Legenda: ACLJ Foto: LC Moreira