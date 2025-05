CAPTEI: Acesso Estratégia Criativa é a Vencedora do Prêmio ACADi 2025 como Agência do Ano

Na noite de quarta-feira, 21, o Hoots Gastrobar foi recebeu a 6ª edição do Prêmio ACADi Juan Vazquez 2025, celebrando a excelência na comunicação cearense.

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

O evento, já consagrado na agenda do setor, reuniu 11 agências e 130 trabalhos inscritos, gerando um ambiente efervescente de networking e troca de ideias.

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Uma das grandes inovações desta edição foi a introdução do Prêmio Estudantil, refletindo o compromisso da ACADi, Associação Cearense dos Agentes Digitais, em promover o talento jovem e impulsionar o futuro do mercado digital. O Vencedor foi Brian Stephano que girou o holofote do futuro da comunicação.

Em 2025, a ACADi celebra uma década de atuação, atuando como catalisadora de parcerias baseadas na ética e nas boas práticas.

Na “Bodas de Estanho”, profissionais e empresas foram reconhecidos por suas contribuições significativas à comunicação, reafirmando a importância do setor no desenvolvimento econômico e cultural da região, consolidando o evento como um marco anual de valorização e inovação.

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

Veja as fotos:

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

SOLUÇÃO EM INCLUSÃO, DIVERSIDADE E ESG

1˚ ACESSO - Edisca - Segundo Ato

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

2˚ ROCK - Mendonca Aguiar - Academia da vida

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

3˚ EBM - Governo da Bahia - Não julgamos

Legenda: Prêmio ACADi 2025 Foto: ACADi

SETOR PÚBLICO

1˚ EBM - BNB

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

2˚ Rock - CEGAS

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

3˚ EBM - Governo Arboviroses

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

WEBSITE

1˚ E-DEAS - Frosty Sorvetes

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

2˚ RELEVANTE - To the Box

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

3˚ LEME / INDEX - Dias de Sousa

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

CAMPANHA INSTITUCIONAL

1˚ ROCK - Mundo IGT Iguatemi

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

2˚ ACESSO - Unimed Fortaleza

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

3˚ ACESSO - Marquise

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

PRESENÇA ONLINE

1˚ MULATO - Indaia

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

2˚ ROCK - Mundo IGT Iguatemi

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

3˚ EBM - RioMar Fortaleza

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

CAMPANHA COMERCIAL

1˚ ADVANCE - Aniversário Normatel

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

2˚ PERFORMA - Altavista

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

3˚ EBM - Cursos SENAC AUDIOVISUAL

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

SOLUÇÃO EM APLICATIVO

1˚ INDEX - Duopass - Aplicativo

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

2˚ RELEVANTE - SP Combustíveis - App Tleva

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

3˚ LEME - Unimed Ceará - Red. Inteligente de Exames

CAMPANHA LOW BUDGET

1˚ ACESSO - Escudo prevenção - Unimed Fortaleza

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

2˚ EBM - Fora da caixa - Unip

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

3˚ EBM - RioMar

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

CUSTOMER EXPERIENCE

1˚ ROCK - Iguatemi - Mundo IGT

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

2˚ ROCK - IClub Iguatemi

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

3˚ LEME - Unimed Ceará - Assistente Virtual

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

Mais premiados:

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi

Legenda: Premio ACADi 2025 Foto: ACADi