Captei: a onda ganha novas integrantes

As escolas de surf estão estimulando as mulheres a saírem do papel de coadjuvantes e mudar a cara do esporte amador. Juntas, elas segue com a prancha, parafina, coragem e uma sensação enorme de liberdade!

Confira os flashs das mais novas alunas surfistas feitos com exclusividades para a Sisi por LC Moreira:

Legenda: Delfina Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Vale Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Berger Foto: LC Moreira

A dica da multiprofissional @carinasalgado, que, também, é amante do esporte da água salgada e adepta das aulas de surf, é ver o sol nascer dentro do mar e surfar nas ondas! Inspire-se!

A publicitária Carina Salgada é a sereia das ondas (fotos: @sannclicks)