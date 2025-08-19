CAPTEI: A Festa de Aniversário de Silvana Guimarães - Um Banquete de Sensações

Silvana Guimarães reuniu amigas no Restaurante Dabelle para celebrar o seu aniversário.

O espaço que já é elegante e aconchegante, ganhou uma decoração especial com o bolo e os doces da Antoinette Boutique de Doces, que garantiu delícias irresistíveis em seu cardápio.

Legenda: Aniversário Silvana Guimarães Foto: Arquivo Silvana Guimarães

Durante a noite, as convidadas tiveram uma experiência gastronômica harmonizada com vinhos da região da Campania, incluindo o espumante Brut Bianco 51 Blanc, o vinho branco Falanghina e o vinho tinto Campania, que complementaram perfeitamente a celebração.

Legenda: Aniversário de Silvana Guimarães Foto: Arquivo Silvana Guimarães

A cantora Karol Tavares trouxe a sofisticação que a festa pedia com músicas selecionadas e sua voz marcante.

Os momentos de alegria e confraternização foram garantidos e o aniversário de Silvana repleto de boas energias e saborosas experiências.

Legenda: Aniversário de Silvana Guimarães Foto: Arquivo Silvana Guimarães

Vem ver alguns momentos do arquivo pessoal da aniversariante:

