CAPTEI: A Festa de Aniversário de Silvana Guimarães - Um Banquete de Sensações

Silvana Guimarães reuniu amigas no Restaurante Dabelle para celebrar o seu aniversário.
O espaço que já é elegante e aconchegante, ganhou uma decoração especial com o bolo e os doces da Antoinette Boutique de Doces, que garantiu delícias irresistíveis em seu cardápio.
Durante a noite, as convidadas tiveram uma experiência gastronômica harmonizada com vinhos da região da Campania, incluindo o espumante Brut Bianco 51 Blanc, o vinho branco Falanghina e o vinho tinto Campania, que complementaram perfeitamente a celebração.
A cantora Karol Tavares trouxe a sofisticação que a festa pedia com músicas selecionadas e sua voz marcante.
Os momentos de alegria e confraternização foram garantidos e o aniversário de Silvana repleto de boas energias e saborosas experiências.
Vem ver alguns momentos do arquivo pessoal da aniversariante: