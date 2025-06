CAPTEI: 60 Anos de Charme – Confira a Celebração de Chrystiane Figueiredo

Na noite de terça-feira, 17, aconteceu no Alléz Brasileirie o aniversário de 60 anos de Chrystiane Figueiredo.

A festa reuniu cerca de 80 mulheres. No local, uma sofisticada decoração assinada por Priscila Capelo compondo com o bolo de Miriam Pontes Confeitaria e complementando com o tema da festa: pink como cor predominante.

Legenda: Adriene Garcia, Lorna Vidal, Ruth Mendonça, Chrystiane Figueiredo, Virginia Canito, Luiziane Cavalcante, Silvinha Egydio e Denise Studart Foto: LC Moreira

A aniversariante vestia um look pink da Garage.

A animação ficou por conta de Márcio Campos, cujo repertório contagiou as convidadas com muito alto-astral.

Legenda: Marcio Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Marcio Campos e Chrystiane Figueiredo Foto: LC Moreira

Um dos momentos mais tocantes da noite ocorreu quando um grupo de amigas presenteou Chrystiane com uma joia especial, simbolizando o carinho e a amizade que a cercam.

Legenda: Chrystiane Figueiredo com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Chrystiane Figueiredo com amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Chrystiane Figueiredo com amigas Foto: LC Moreira

A festa foi um verdadeiro tributo à trajetória e ao carisma da aniversariante, deixando memórias inesquecíveis tanto para a aniversariante como para as convidadas.

Legenda: Homenagens Foto: LC Moreira

Veja nas fotos de LC Moreira:

