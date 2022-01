CAPTEI: 50 anos de Igor Queiroz Barroso foi “A Festa”

Igor Queiroz Barroso, ao lado da esposa, Aline e da família, comemorou na quinta-feira (20) o seu aniversário de 50 anos com recepção no Buffet La Maison.

Legenda: Aline, Victor, Igor e Lucas Barroso Foto: LC Moreira

Para a garantia de uma festa animada e despreocupada sem a contaminação da Covid-19, a organização do evento disponibilizou dois dias de testagens, em sistema de drive-thru para que convidados e acompanhantes pudessem estar presentes. Além disso, as pessoas que trabalharam na festa também estavam testadas.

Legenda: Primeiro salão Foto: LC Moreira

Acesso garantido e seguro, quem esteve no aniversário entrou na vida de Igor. Logo na recepção, painéis de led com fotos remetiam a sua trajetória familiar.

Legenda: Igor e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Em seguida, uma exposição de arte moderna de Max e Victor Perlingeiro, com obras cedidas pela Galeria Multiarte e organizada pelo artista Cadeh Juaçaba, serviram de cenário para o segundo ambiente, onde demonstrava o amor do aniversariante pelas artes.

Legenda: Igor Barroso na charutaria Foto: Aline Barroso

Outro highilght da noite foi a charutaria que levou ao buffet um hábito do cinquentão.

Legenda: Equipe que fez acontecer Foto: LC Moreira

Gil Santos trouxe o charme para a decoração e Georgia Fontes com sua equipe, com as estruturas.

Legenda: Roberto Alves, Igor e Aline Barroso Foto: LC Moreira

A maestria do evento ficou a cargo da Celebre, sempre impecável, sob o olhar de Roberto Alves.

Legenda: Banda com painel virtual de artes modernas Foto: LC Moreira

O tom da festa ficou a cargo das bandas: Projeto RevelArte da Casa de Vovó Dedé, destaque para o painel que transmitia fotos de obras de artes modernas.

Legenda: Rogério Flausino e Wilson Sideral Foto: LC Moreira

- Os irmãos de sangue, Rogério Flausino e Sideral, cantaram Cazuza, resgatando um projeto antigo da dupla.

Legenda: DJ Zé Pedro Foto: LC Moreira

- DJ Zé Pedro entrou em seguida com alto e bom som, sem deixar a turma desanimar e, por fim,

Legenda: Renno Foto: LC Moreira

- Renno trouxe o melhor do nosso Nordeste, arrancando muito arrasta pé.

Enfim, uma festa repleta de arte e bem viver em vários sentidos!

Veja quem esteve em peso no agito dessa noite especial, nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Igor e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Aderaldo e Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana e Cristina Miranda Igor e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Alamir Cândido e Camila Lagrasta Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Nogueira, Marcelo Pinto e Rômulo Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Leticia Leitão Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Aline Barroso, Carla e Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy e Carol do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre e Talita Fermanian Foto: LC Moreira

Legenda: Adolfo Bichucher, Daniel Demétrio e Lisando Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Igor Barroso, Rilka e Max Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Igor Barroso, Vera e Magela Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Aline, Régis e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Dale e Horácio de Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Antonio Almeida e Michele Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Alexsandro Oliveira e Vanessa Betini Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana e Adolfo Bichucher Foto: LC Moreira

Legenda: Camille Feitosa, Rilka e Jéssica Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella, Ruy do Ceará, Daniel Demétrio e Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Cadeh Juaçaba Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Chico e Nayana Philomeno Foto: LC Moreira

Legenda: Cintia Neto e Wolisson Batata Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Félix e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Rocha, Aline e Igor Barroso e Felipe Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiana e Lúcio Carneiro, Eveline e Lisandro Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Demétrio e Rômulo Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele e Eugênio Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Eliziane e Evandro Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Emília Buarque e Sérgio Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Jereissati, Igor Barroso e Paula Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Victor e Totonho laprovítera Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Fujita e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Casa da Vovó Dedé Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela e Davi Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição Multiarte Foto: LC Moreira

Legenda: Exposição Galeria Multiarte Foto: LC Moreira

Legenda: Max Perlingeiro, Aline e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Max Perlingeiro, Maria Brás e Victor Perlingeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Zenaide, Max, Rilka e Jéssica Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Wagner Barbosa e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Vera e Magela Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Fujita, Aline Barroso e Carla Sofia Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia Fontes, Igor e Aline Barrroso e Renata Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Gil Santos e Roberto Alves Foto: LC Moreira

Legenda: Geórgia Fontes e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Thamires Dávila e Sávio Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Stênio Burgos, Luiz Sérgio E Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah e Gonzalo Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Heroldo Pedreira, Aline Barroso e Marilac Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Pontes e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Barroso e Danilo Forte Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Barroso e Lúcio Alcântara Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Aline Barroso, Karine e Marco Aurélio Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Jamila Araújo e João Paulo Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: Jamile e Salmito Filho Foto: LC Moreira

Legenda: João e Marina Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Karine e Marco Aurélio Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro, Lara e Pedro Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Liana e Célio Tomaz Foto: LC Moreira

Legenda: Lilia e Bruno Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Félix e Leonardo Pádua Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas, Igor, Aline e Victor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Porto e Georgia Fontes Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Patriolino Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e José Maria Felismino Foto: LC Moreira

Legenda: Reginaldo Vasconcelos, Sávio Queiroz, Lúcio Alcântara e Danilo Forte Foto: LC Moreira

Legenda: Mário e Vanessa Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio e Cristiana Carneiro Foto: LC Moreira

Legenda: Meiry e Amandio Furtado Foto: LC Moreira

Legenda: Nizabro e Carol Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Lisandro e Eveline Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Rebecca Albuquerque, Igor e Aline Barroso e Cândido Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Paula e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração do salão interno Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Flausino, Jeritza Gurgel e Wilson Sideral Foto: LC Moreira

Legenda: Sakiê e Phillip Brookes Foto: LC Moreira

Legenda: Wilson Sideral Foto: LC Moreira

Legenda: Régis e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Régis e Siglinda Barroso, Luiz Sérgio e Marcella Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Ruy do Ceará e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Karine e Rafael Kantal, Marilac Queiroz e Haroldo Pedreira Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e Lisandro Fujita Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias, Igor Barroso e Marco Aurélio Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Zé Pedro Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Fiúza, Carlos Rotella, Igor Barroso, Ruy do Ceará e Daniel Demétrio Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Stênio Burgos e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Lucas Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Carneiro, Igor Barroso e Mário Queirós Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio Alcântara, Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Flausino e Wilson Sideral Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Flausino, Igor Barroso e Wilson Sideral Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Aline e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Flagra da animação Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Igor e Aline Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Sérgio e Isabella Martin Foto: LC Moreira

Legenda: Maira Silva e Sakie Brookes Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Bichucher e Eveline Fiujita Foto: LC Moreira

Legenda: Natalia Félix, Igor Barroso e Alessandra Félix Foto: LC Moreira

Legenda: Nezinho e Jô Farias Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Jeritza Gurgel, Cândido e Rebecca Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Renno Poeta Foto: LC Moreira