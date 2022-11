CAPTEI: 19ª edição do Prêmio da Construção celebra os 80 anos do Sinduscon Ceará

Em comemoração aos 80 anos do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), o Theatro José de Alencar recebeu autoridades, empresários, sindicalistas, formadores de opinião e demais convidados para a 19ª edição do Prêmio da Construção, na noite de quinta, 17 de novembro.

A maior solenidade de homenagem à cadeia produtiva da construção do estado é realizada, anualmente, pelo Sinduscon-Ce e reconhece o mérito daqueles que, ao longo do ano, ou no decorrer da sua trajetória, trabalharam em prol do desenvolvimento do setor.

O anfitrião da noite, o Presidente do Sinduscon-Ce, Patriolino Dias, fez um discurso bem do jeito dele: objetivo, leve, pontuando e posicionando a condição da entidade e agradecendo, carinhosamente, aos presentes, fossem eles autoridades, familiares ou amigos do peito. Encerrou com um lindo trecho de um poema de Fernando Pessoa. Salva de palmas, lógico!

Legenda: Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Patriolino Dias Presidente do Sinduscon Ceará "O Prêmio da Construção já faz parte da história do Sinduscon Ceará. Desta entidade que transcende sua função originária de defensora dos interesses de seus associados, passando a cumprir um papel social inestimável, promovendo o desenvolvimento urbano do nosso Estado. Premiar essas personalidades e construtoras é reconhecer a excelência do trabalho que é entregue à sociedade"

Antes de começar as premiações, Paulo Benevides e orquestra. O cantor fez uma performance no palco no TJA. Cantou 10 músicas do seu repertório. Além disso, mostrou outros talentos: tocou piano, violão e interagiu com a platéia. Um show!

Legenda: Paulo Benevides e Orquestra Foto: LC Moreira

Durante a cerimônia, foram entregues premiações nas seguintes categorias: Operário do Ano, Responsabilidade Social, Resgate Histórico, Tecnologia, Qualidade e Inovação, Desenvolvimento Setorial, Projeto Arquitetônico e Prêmio Construtora do Ano.

O destaque do Prêmio da Construção foi para a Contrutora Mota Machado como a Construtora do Ano de 2022, por estar pautada na excelência dos quesitos: Gestão e Qualidade, Segurança do Trabalho, Sustentabilidade e Meio Ambiente.

Legenda: Troféu Construtora do Ano 2022 - Mota Machado Foto: LC Moreira

Após a cerimônia, os convidados confraternizaram nos jardins do Theatro. Por lá, o artista Paulo Benevides e grupo de jazz garantiram a melhor qualidade da música para ocasião.

Veja quem compareceu ao evento nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Graça e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Renata, Patriolino, Lara, Lina e Sara Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: José Carlos Martins, Graça e Patriolino Dias de Sousa e Nilson Sarti Foto: LC Moreira

Legenda: Elmano de Freitas e Sarto Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Jade Romero e Marcelo Paz Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Gama, Patriolino Dias de Sousa e Elmano de Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Sarto Nogueira, Patriolino Dias de Sousa e Antônio Henrique Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Gama, Gardel Rolim, Patriolino Dias de Sousa, Sarto Nogueira, Antônio Henrique e Marcelo Pordeus Foto: LC Moreira

Legenda: Julinho Ventura e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Macedo, Patriolino Dias de Sousa, Naílde Pinheiro e Carlos Gama Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Barroso, Ricardo Cavalcante e Roberto Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Igor Barroso Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Inês, Camila e Beatriz Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Valéria Gama e Águeda Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo e Camila Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael Pamplona e Luana Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Hilton Moreira e Hilda Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Inês e Aristarco Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa Parahyba e Luciana Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Manuel Pinheiro e Adriana Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Adalberto, Meiriane e Assis Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Muniz e Daniel Aderaldo Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandra Souza e Luciana Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lúcia e Ladislau Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: André Montenegro, Águeda Muniz e Roberto Sérgio Foto: LC Moreira

Legenda: André Montenegro, Chico Esteves e Daniel Simões Foto: LC Moreira

Legenda: André Quinderé, Luana Marques, Gama Filho e Marina Gama Foto: LC Moreira

Legenda: Aristarco Sobreira, Naiara e Fábio Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Augusto e Débora Souza Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo e Nanete Pimentel Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Luciana Matos e Pio Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Luciana Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos e Valéria Gama Foto: LC Moreira

Legenda: Cleto Gomes, Sheila Melo e André Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Saraiva e Luciana Lobo Foto: LC Moreira

Legenda: Cleuber Campos, Thais Pinheiro, João Fiúza e Everton Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Davi, Mariza e Mauro Benevides Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Dudu Farias e Emanuel Capistrano Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Bismarck e Urbano Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio e Naiara Albuquerque, Patriolino Dias de Sousa e Carlos Gama Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Topal e Juliana Xavier Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Bonde, Fabíola Andrade e Leila Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda e Eduardo Torres de Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Gurgel e Fernando Cirino Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Gurgel, Fernando Cirino, Igor Barroso, Ricardo Cavalcante e Roberto Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Macedo, Luciana e Carlos Matos Foto: LC Moreira

Legenda: Gardel Rolim, Patriolino Dias de Sousa e Antônio Henrique Foto: LC Moreira

Legenda: João e Natália Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Saraiva, Luciana Lôbo, Clausens e Taís Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Tatiana Granzoto e Francisco Assis Foto: LC Moreira

Legenda: Sônia Câmara e Antônio Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Silveira Junior e Andréa Parahyba Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Lopes e Chico Esteves Foto: LC Moreira

Legenda: Sinduscon Foto: LC Moreira

Legenda: Sinduscon Foto: LC Moreira

Legenda: Hilton Moreira, Hilda Pamplona, Luana Medeiros e Rafael Pamplona Foto: LC Moreira

Legenda: Junior Freitas e Daniele Domingues Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia e Sérgio Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Hugo Acácio e Luciana Castro Foto: LC Moreira

Legenda: João e Natália Fiúza, Ricardo e Luciana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Jonathas Costa, Manoela Ponte, Roberta Ary e Breno Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Macedo e Ana Virginia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian e Alexandre Accioly Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Fujita e Rebeca Ferreira Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Lucas Souza, Sávina Borges, Augusto e Débora Souza, Rafael Pamplona e Luana Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Macedo e Artur Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Robson Nascimento, Andréa Coelho, Patriolino Dias de Sousa e Pio Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Luciano Guimarães, José Martins Aderaldo e Roberto Sérgio Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Diogo e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz e Juliana Girão Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Cavalcante, Patriolino Dias de Sousa, Marcelo Pordeus e Carlos Gama Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Sérgio e Graça Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Naiara e Fábio Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Otacílio Valente e Ana Virginia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Ladislau Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa e Rodrigo Diogo Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa, Manuel Pinheiro e Adriana Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa, Inês e Aristarco Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias de Sousa, Kalil Otoch, Letícia e Sérgio Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Angelin, Carlos Fiúza e Daniel Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Macedo e Hugo Acácio Foto: LC Moreira

Legenda: Patriolino Dias e Jeritza Gurgel Foto: Pedro Poceline

Legenda: Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: José Carlos Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Prefeito de Fortaleza - Sarto Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Operário do Ano 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Responsabilidade Social Foto: LC Moreira

Legenda: Resgate Histórico 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Tecnologia, Qualidade e Inovação 2022 Foto: LC Moreira

Legenda: Projeto Arquitetônico Foto: LC Moreira

Legenda: Desenvolvimento Setorial Foto: LC Moreira