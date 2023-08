CAPTEI: 15 anos de Melina Frota – uma festa dos deuses. Aos detalhes!

Melina Frota recebeu familiares e uma turma teen para uma noite única, onde a cultura grega ganhou vida no sábado, 29, no Royal Gourmet Boulevard.

Legenda: Jade, Eduardo, Melina Luciana e Filipe Frota Foto: LC Moreira

A debutante usou looks especialmente criados por Kalil Nepomuceno. O fashion designer trouxe a essência da Grécia em duas criações exclusivas. Melina brilhou como uma verdadeira deusa pelos salões do Buffet ambientado por Kamila.

Legenda: Melina Frota e Kallil Nepomuceno Foto: LC Moreira

Legenda: Melina Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Vestido de Kallil Nepomuceno Foto: LC Moreira

Adoçando os convidados chocolates e patisseries da renomada Carol Chocolates foram um verdadeiro deleite para o paladar.

Nos parabéns, a verdadeira obra de arte comestível elaborada pela Fest Bolos.

Legenda: Melina Frota Foto: LC Moreira

A animação ficou por conta de Giovanna Bezerra, Igor Montenegro, DJ Pablo Botto e Balanço Social. Mas Melina não ficou apenas como uma mera espectadora. A aniversariante presenteou seus amigos e amigas com uma apresentação solo. Surgiu no palco e cantou medley de musicais com um arranjo do maestro Thiago Mendonça. Sucesso!!!! Soube que Juliana Saraiva, da Duetos, teve responsabilidade alta nesse quesito!

Legenda: Giovana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Pablo Botto Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Montenegro Foto: LC Moreira

Legenda: Melina Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Alexandre e Melina Frota Foto: LC Moreira

Como se não bastasse, Melina dançou uma valsa com o pai e outros integrantes da família. Muito amor envolvido pela caçula da casa dos Vasconcelos Frota.

Legenda: Eduardo e Melina Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Melina com o irmão Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana, Melina e Eduardo Frota Foto: LC Moreira

A organização impecável foi da Liven Eventos.

Legenda: Eurides Cavalcante e Melina Frota Foto: LC Moreira

LC Moreira quase não sai de lá e me garantiu que pedi uma grande comemoração. Captou muitas fotos legais. Olha só!

Legenda: Luciana e Eduardo Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Jade, Melina e Filipe Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Melina e Luciana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Sales e Filipe Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Amigas Foto: LC Moreira

Legenda: Bianca Oliveira, Livia Santiago, Jade Frota, Gabriela Barbosa, Luiza Sales e Filipe Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Vinicius Sucupira e Maria Clara Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Melina Frota e Pietra Vidal Foto: LC Moreira

Legenda: Melina Frota e Sarah Fortes Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Clara, Júlia e Luna Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur, Gustavo, César, Silvia, Liz, Carol, e Eduardo Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Vânia e Melina Frota e Silvia Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Licia Vasconcelos, Melina Frota, Marcelo Aíres e Livia Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Vilmar Aquino, Ana Clara, Silvio e Leunice Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Luciana Frota, Niedja e Prisco Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: George e Juliana Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Giovana Bezerra, Luciana Frota e Juliana Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Julia e Lorena Vasconcelos, Melina Frota, Jório da Silveira e Luna Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Licia Vasconcelos e Marcelo Aires Foto: LC Moreira

Legenda: Licia Vasconcelos, Carol e Luciana Frota, Lorena Vasconcelos e Jade Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Licia, Lorena e Silvia Vasconcelos e Luciana Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Vasconcelos, Luciana Frota, Licia e Silvio Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Lorena Vasconcelos e Jório da Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Frota e Viviane Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Adélia, Marcelo e Verônica Ramos Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Frota e Duda Braga Foto: LC Moreira

Legenda: Adriano Menezes, Celina Studart, Sofia de Melo e Vinicius Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Amigos Foto: LC Moreira

Legenda: Ananias Gomes e Leonor Coimbra Foto: LC Moreira

Legenda: Andréa e Lucidio Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Graco, Sandra Carvalho, Davi Graco e Beatriz Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Costa e Cinthia Rangel Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele e Henrique Fairbanks Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle, Larissa e Luiz Carlos Lafuente Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Santiago, Bianca Oliveira, Luiza Sales e Gabriela Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Thiago e Telma Longo e Dilnar Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Vasconcelos, Jório da Silveira e César Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Ronaldo Cysne e Luciana Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo, Analice e Sara Fortes Foto: LC Moreira

Legenda: Silvia Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Prisco Bezerra e Henrique Fairbanks Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja Bezerra, Jorge Parente e Nadia Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Melina Frota e Sarah Fortes Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Clara, Sophia Capibaribe, Letícia Viana e Maria Catharina Foto: LC Moreira

Legenda: Melina Frota com os Primos Foto: LC Moreira

Legenda: César, Carol, Arthur, Gustavo e Liz Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Bia Freitas, Manuel Pinheiro e Adriana Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Daniele Fontenele e Júlio César Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo e Silvia Castelo, Celina Studart e Adriano Menezes Foto: LC Moreira

Legenda: Juarez e Fabiane Saraiva Foto: LC Moreira

Legenda: João Marcelo, Eduarda, Gabriel e Karina Meireles e Eduardo Rebouças Foto: LC Moreira

Legenda: João Pedro e Roberta Chastinet e Marco Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda e Carlos Arruda Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriel Vasconcelos, Renata Alcanfor, Silvio Vasconcelos, Melina Frota, Leunice e Ana Clara Vasconcelos e Vilmar Aquino Foto: LC Moreira

Legenda: Kallil Nepomuceno e Ana Cláudia Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Meireles, Michelle Ferreira, Luciana Frota e Rebeca Cruz, Melina Frota e Luciana Otoch Foto: LC Moreira

Legenda: Lais Viana e Ana Carolina Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Silvio Vasconcelos, Eduardo Frota, Jório da Silveira e Marcelo Aires Foto: LC Moreira

Legenda: Larissa Lafuente e Viviane Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Niedja Bezerra, Simone Michilies e Marília Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Homenagem Foto: LC Moreira

Legenda: Valsa Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira

Legenda: Parabéns Foto: LC Moreira