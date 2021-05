Captadas da semana do Instagram

Pare, pense e passe com amor

A 1ª dama do Município, Natália Herculano (@natyherculano) com a sua Marion, fez um registro em um cruzamento de Fortaleza onde foram pintadas faixas de pedestres com as cores do arco-íris remetendo a palheta do movimento LGBTQIA+.

Baby

Foto: Divulgação

Chegou Otávio para Bia e Felipe Russo. A tia, Ticiana Russo (@ticirussob), empresária do setor de festas e mãe de dois meninos, fez o registro no momento da chegada do novo integrante da família ao mundo.

Colinho de mãe

Foto: Divulgação

A empresária e influencer Giuliana Botelho (@giulianabotelho) dentre várias atividades que faz durante a pandemia, a preferida é estar ao lado dos filhos.

Vila dos Pássaros

Foto: Divulgação

Na gravação do single Vila dos Pássaros, o múltiplo (Advogado, Presidente da Comissão de Cultura e Arte OAB Nacional e Cônsul Honorário da Bélgica) e músico, Ricardo Bacelar, esteve junto aos músicos Cainã Cavalcante, Melk Dias, Luiz Orsano e Carlos Freitas. Qualidade e bom gosto musical para ninguém botar defeito! Quem quiser conferir, a música já está em todas as plataforma digitais.

Braçadas

Foto: Divulgação

O swimmer, bicampeão BRA CBDA 2019 (50m Livre) e líder ranking CBDA 2020 (50m Livre), Vitor Macedo (@vitormacedo.atleta) esteve na clínica de fisioterapia para continuar sua preparação física para a retomadas das competições.