Candidatos a desembargador (a) prestigiaram lançamento do livro Teodoro Silva Santos

Camilo Santana, Izolda Cela, Nailde Pinheiro, Evandro Leitão, Manuel Pinheiro, Erinaldo Dantas, prestigiaram o lançamento do livro do desembargador Teodoro Silva Santos, na noite de quinta-feira (17), no Iate Clube de Fortaleza.

O momento, também, reuniu poderosos do meio jurídico, jornalistas e amigos do magistrado que trocavam ideias e conjecturas sobre as apostas para as novas escolhas do Tribunal de Justiça para as vagas do Quinto Constitucional.

De certo, é que, após as escolhas das cinco desembargadoras orindas da Justiça Estadual, há um forte burburinho de que, seria vanguardista, o Ceará ser reconhecido como um estado que tem uma Corte com paridade de gênero em seu quadro e, vou além, a primeira mulher advogada a conquistar o cargo através do Quinto Constitucional. A hora é agora. Why not?

