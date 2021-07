Caleidoscópio de cores invade a primavera verão em 2021

Foto: reprodução

Do musical para as calçadas!

Os chapéus da Moschino feitos para o musical “Lighting Strikes” conquistaram os corações dos fashionistas e vão colorir as calçadas da próxima temporada com muito estilo! Pode ficar de olho já na sua composição favorita.

Metálicos com fluidez e acessórios pesados como correntes

Essa vai ser a pegada. Luz do sol vai permitir a chegada do brilho com balanço e caimento. Mas, cuidado: o brilho não “grita”!

Outra coisa: os acessórios estão pesados e em forma de correntes.

Confira!

Boho Style continua na tendência com tamancos retos

Foto: divulgação

Gladiadoras estão de volta!

Foto: divulgação

Legenda: Para as mais divertidas, a Moschino investe nas cores juntas e sem misturas. Big ousadia para mulheres que tem mesmo atitude! Foto: divulgação