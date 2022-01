Audiência do BBB22 confirma que o mundo dos confinados seduz, apesar dos pesares

Não sei na sua, mas, na minha casa, o assunto já voltou a ser tema: BBB, integrantes e muitas apostas de quem vai ser o que durante os dias de confinamento. “Ow, vanta”, mas, para quem gosta de se comunicar, é preciso estar atualizada com tudo, Brasil!

“Se você pudesse me dizer?

Se você soubesse o que fazer?

O que você faria?

Aonde iria chegar?”

Nas redes sociais, no dia da divulgação dos participantes, a grande estratégia de marketing do entretenimento, seduziu muita gente que utilizou do recurso para anunciar seu negócio pessoal, brincando, ou quem sabe, desejosos e frustrados por não estar entre os escolhidos, ou, talvez, estrategicamente, para elevar número de seguidores que estaria entre os brothers.

“Se você soubesse quem você é?

Até onde vai a sua fé?

O que você faria?

Pagaria pra ver?”

E foi aí que fiquei pensando sobre essa superexposição, likes, aumento de seguidores e fama galopante. É esse o mundo que vivemos? Quem tem mais influência no mercado é quem usufrui de números de curtidas e pessoas que passam a seguir? E o que mais?

“Se pudesse escolher

Entre o bem e o mal, ser ou não ser?

Se querer é poder

Tem que ir até o final

Se quiser vencer”

Eu adoro rede social e sou uma defensora desse meio de comunicação, também! Acho “massa” encontrar gente criativa que jamais saberia que existia no mundo se não fosse o virtual.

“O mundo é perigoso

E cheio de armadilhas

Um dia estéril e gozo

Verdades e mentiras”

Contudo, o alerta está para a necessidade em receber aplausos, seguidores e mostrar um mundo feliz quando está tudo desmoronando. Algo não encaixa quando a vida real é descortinada.

“Viver é quase um jogo

Um mergulho no infinito

Se souber brincar com fogo

Não há nada mais bonito”

Essa conexão com o ego, merece atenção. Cuidar da saúde mental é condição “sine qua non” para viver, atualmente, respeitando a sua verdade.

Outro dia, conversava com uma tia minha, uma mulher muito culta, dona de si, aquariana e tratava do assunto – bem preocupada e impressionada - de que seriam os algoritmos que apontariam o que deveríamos ou não fazer, num futuro bem próximo. Curiosa, perguntei a ela como estava reagindo a esses novos tempos.

Ela olhou para mim e disse: “minha sobrinha, nessa vida, eu só faço o que eu quero.”

Cara, aquela resposta para mim foi como ter a chave da liberdade. Sabe aquele clique que dá na cabeça? Aquela resposta era o que precisava ouvir. Ela falou pela boca de um anjo! Mil “likes” para ela!

Para que mesmo que tenho que me importar com algoritmo, seguidores, curtidas e aplausos, se tenho a oportunidade de estar com saúde e uma vida pela frente? É muito mais valoroso usar as redes sociais para mostrar coisas boas, trocar ideias e conhecimento de forma respeitosa, ajudar quando possível e sempre, promovendo gestos solidários etc., sem esperar nada em troca. Nada!

Viver a sua essência é o essencial. O que for para ser seu, fazendo a sua parte, vem no fluxo.

“Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser?” A minha resposta é que, para vencer, não colocaria a minha liberdade para jogo. Ser de verdade, reforço as palavras da minha tia, é fazer o que se quer alegrando ao coração, que é onde mora a verdadeira liberdade.

E você, preferiria conquistar a sua liberdade como: confinada ou vivendo como quer?

Dominguemos, amém!