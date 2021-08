Atriz cearense Any Maia vive princesa na novela "Nos Tempos do Imperador"

A nova novela da Rede Globo, “Nos Tempos do Imperador” estreou na última segunda (9) mostrando uma parte da história do Brasil do segundo Império, regido por Dom Pedro II: um longo período, na verdade, significativo, porque grandes mulheres foram destaques, dentre elas, a Princesa Isabel.

Para viver a Princesa Isabel como criança, a atriz escolhida foi a cearense Any Maia Pessoa Guimarães, 13 anos de idade e contabilizando 10 de interpretação.

Legenda: Atriz, modelo, bailarina e ginasta, Any Maia é cearense, natural de Fortaleza

Alice, sua irmã, foi sua inspiração para começar a carreira bem pequenininha no teatro, aos dois anos, como a pequena Branca de Neve.

Aos 4 anos fez uma macaquinha no espetáculo “Tarzan”; no ano seguinte, interpretou o cachorrinho Totó da peça “O Mágico de Oz”. Com seis anos, Any Maira fez Nala, a filhote do “Rei Leão”, e daí se seguiram outros sucessos, somando, aos 9 anos de idade, 10 personagens.

Foi com 10 anos que os holofotes giraram de vez para a cearense talentosa quando fez a personagem Brigitta, no musical “A Noviça Rebelde Broadway Brasil – RJ”, que ficou em cartaz na Cidade das Artes, através do Ateliê da Cultura. No musical, contracenou com astros como Marcelo Serrado, Gabriel Braga Nunes, Malu Rodrigues e Larissa Manoela. O destaque foi inevitável!

Depois disso, aos 11 anos fez a personagem “Djali”, do musical “O Corcunda de Notredame”, dentre outros personagens e participações especiais em novelas.

E coleciona troféus, viu?

Em 2017 ganhou um troféu de melhor atriz na categoria “Conjunto da Obra”.

Em 2018, um troféu de melhor atriz Mirim do Ceará;

Em 2019 ,foi premiada com o Troféu Melhor Atriz Mirim, por excelência!

E foi aí que a pequena grande Any Maia, em 2019, recebeu o convite para compor o elenco da novela “Nos tempos do Imperador”, como a Princesa Isabel, na primeira fase do folhetim, o primeiro a ser lançado durante a pandemia.

Depois de tanta espera e expectativa, chegou o grande dia de apresentar a novela para o Brasil, bem como, com exclusividade, mostrar em uma entrevista à SiSi, um talento tão nosso que é a linda atriz cearense, Any Maia.

Acompanhe a nossa conversa, as fotos pessoais dos bastidores de gravações e da festa que a família promoveu no dia da estreia da novela para receber os convidados para assistir o primeiro capítulo de muitos da sua história de sucesso Global.

1) QUANDO VOCÊ SENTIU QUE A ARTE DE INTERPRETAR ESTAVA MESMO DENTRO DE VOCÊ?

Acredito que foi por inspiração da minha irmã. Quando ela estava atuando ficava encantada. Queria estar no palco, também!

2) COMO FOI PARA VOCÊ RECEBER A NOTÍCIA QUE INTERPRETARIA A PRINCESA ISABEL NA PRIMEIRA FASE DA NOVELA?

Nossa! Fiquei muito feliz e emocionada! Fui logo pesquisando e estudando tudo sobre ela! Muito orgulho de interpretá-la na minha primeira novela. É uma personagem que foi muito importante para a história do nosso país!

3) VOCÊ GOSTA DA HISTÓRIA DO BRASIL OU FICOU MAIS INTERESSADA EM CONHECER APÓS SABER QUE FARIA UMA PERSONAGEM TÃO IMPORTANTE?

Com certeza, meu interesse e empolgação pela História do Brasil aumentou bem mais, principalmente, porque na época que comecei a gravar, em 2019, estava estudando no colégio sobre o Brasil e a família Imperial.

4) COMO FOI VIVER A PRINCESA CRIANÇA?

Viver a Princesa Isabel na primeira fase foi maravilhoso! Gravei há quase dois anos. Estava com 11 anos. Era tão mágico os momentos de gravação, que senti, realmente, que eu era a própria Princesa Isabel!

ACOMPANHE AS FOTOS DOS BASTIDORES NO CARROSSEL, AQUI!

5) O QUE MAIS CHAMOU A SUA ATENÇÃO NA MENINA PRINCESA ISABEL?

Ah, a Princesa Isabel era uma menina bem doce, educada, responsável e, principalmente, muito generosa! Na primeira cena, do primeiro capítulo que gravei, me identifiquei demais, pois ela estava fazendo doações aos necessitados e isso me tocou e me aproximou cada vez mais da personagem!

6) O QUE VAI LEVAR DE EXPERIÊNCIA DESSA FICÇÃO TÃO REAL QUE FOI VIVER A PRINCESA ISABEL?

Dessa experiência com essa personagem tão significativa vou levar pra toda a minha vida como um sonho real, porque sua história de vida foi um exemplo de luta a ser seguido!

7) VOCÊ TEM CONSCIÊNCIA DO QUANTO A PRINCESA ISABEL FOI IMPORTANTE PARA O BRASIL?

Tenho, sim! A sua vontade de libertar os escravos era tão grande que ela aproveitou uma viagem do seu pai, Dom Pedro II, para proclamar a Lei Áurea, mesmo sabendo das consequências que isso lhe traria!

8) AGORA, CONTE-NOS UMA CURIOSIDADE SOBRE A MENINA ANY MAIA: O QUE VOCÊ GOSTA DE FAZER?

Além de atuar, o que mais amo fazer é ginástica olímpica.

9) QUAL O SEU SONHO?

Meu sonho é fazer cinema, séries e trabalhar fora do Brasil. Quero ser feliz e chegar até onde meu talento me levar, sendo inspiração para as pessoas, porque sonhos se realizam com dedicação, foco e disciplina!

Pois é, SiSi lovers, com sonho de Princesa vivido de forma tão real, interpretando uma personagem significativa para a história do Brasil, temos que referendar, aplaudir de pé e desejar caminhos de luz para Any Maia!

Confira as fotos captadas por LC Moreira na festa de lançamento da novela que aconteceu no La Brasilerie, na última segunda, dia 09 de agosto.

Legenda: Any Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Jesenha, Any Maia e Lamark Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: A atriz cearense, Any Maia, vive a Princesa Isabel na fase criança da novela da Rede Globo

Legenda: Any Maia e Betinha Pessoa Foto: LC MOreira

Legenda: Luiz Gustavo, Any e Alice Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Erivânia Pessoa, Any Maia, Francisco e Karizia Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Any Maia e Beatriz Castro Foto: LC Moreira

Legenda: Any Maia e Clara Uchoa Foto: LC Moreira

Legenda: Diego e Amanda Borges Foto: LC Moreira

Legenda: Dina Cruz, Any Maia e Darlinton Mesquita Foto: LC Moreira

Legenda: Any Maia e Roberta Paula Foto: LC Moreira

Legenda: Gerlano Pessoa, Any Maia, Joseane e João Pedro Pessoa Foto: LC MOreira

Legenda: Luiza e Rafaela Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Gabriela e Mônica Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Silmara Rodrigues e Isabelly Turra Foto: LC Moreira

Legenda: Aurélio Barros e Any Maia Foto: LC Moreira

Legenda: Camila Vasconcelos, Any Maia e Lara Caroline Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandra Magalhães, Luiz Gustavo Any Maia, Alysson e Edson Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Silmara Rodrigues e Isabelly Turra Foto: LC Moreira

Legenda: Amanda Borges, Any Maia e Diego Borges Foto: LC Moreira