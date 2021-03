Atenção para o escape do xixi

A incontinência pode acometer mulheres jovens, porém é mais comum com o aumento da idade. Você sabia que muitas mulheres apresentam retardo no seu diagnóstico por vergonha em relatar ou por achar que é uma alteração normal da idade?

A Dra. Andreisa Bilhar, esclarece os três tipos mais comuns de incontinência: de esforço, que é a perda de xixi ao tossir, espirrar ou realizar atividade física; a incontinência de urgência, que ocorre perda da urina associada a um desejo súbito e forte de urinar e, a incontinência mista, quando coexistem os dois sintomas.

“O tratamento depende do tipo de perda urinária, podendo ser realizado com alterações comportamentais, fisioterapia, medicações e em alguns casos cirurgia.”, complementa e acrescenta: “os pontos importantes que toda mulher deve entender: Perder xixi não deve ser considerado evento normal do envelhecimento. O normal é não perder urina! Existe tratamento que vai depender do tipo de incontinência. Assim, diante de perda de urina procure um médico especialista".

Portanto, no mês que marca o dia mundial da conscientização da incontinência urinária o alerta da SiSi é ligado para que todas as mulheres fiquem atentas e não tenham vergonha. Procurem o tratamento adequado com um especialista e passe a enfrentar a vida social com liberdade.

Impacto da endometriose na vida profissional da mulher

O Sindicato das Empresas de Reciclagem de Resíduos Sólidos Domésticos e Industriais no Ceará (Sindiverde) em parceria com o SESI Ceará realiza palestra sobre o tema: “O impacto da endometriose na vida profissional da mulher”, apresentado pelo médico Sidney Pearce, diretor clínico e fundador do Núcleo de Endometriose do Ceará. O evento será transmitido no canal do YouTube do SESI Ceará, hoje, às 10h.



Notas

HAJA FÔLEGO

Soraia Victor não pára de correr para alcançar os seus objetivos. Quando o assunto é romaria de Canindé, a maratonista junta foco, força e fé nos preparativos para percorrer os 100 km e entrar como corredora e romeira na Basílica de São Francisco.

CASA EM FESTA

A dentista Mariana Laprovitera fez um registro lindo nas redes sociais afirmando que, mesmo todos reclusos, na casa dela é uma verdadeira festa e um local criativo de amor.

BOAS ENERGIAS

Tati Cavalcante recebeu as melhores energias dos amigos a distância, no aconchego do seu refúgio no Cumbuco, ao lado do marido Rodrigo Granjeiro e dos filhos.

4.3

Mário Queiroz ganhou uma linda declaração de amor da esposa Vanessa nas redes sociais, além de uma restrita comemoração para poucos e bons em Aquiraz. Na foto, o casal ao lado dos filhos: Pedro, Natalia e Deusmar Neto.