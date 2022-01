Aromaterapia: conheça os benefícios dos óleos essenciais para a cura de doenças

Monica Koren

Monica Koren é formada em Administração de Empresas, com especialização em Finanças. Atuou no mercado financeiro, na área de saúde e no terceiro setor durante 23 anos. Estuda Kaballah desde 1997 e começou a lecionar espiritualidade em 2017. Desde então desenvolve seu trabalho com espiritualidade feminina e óleos essenciais buscando uma visão mais sistêmica do indivíduo.