Ação institucional do Sistema Verdes Mares marca o Dia Internacional da Enfermagem em Fortaleza.

O dia 12 de maio celebra o Dia Internacional da Enfermagem em todo o mundo. Em Fortaleza, a data é marcada por uma ação institucional do Sistema Verdes Mares que levará, durante todo o dia, através de um caminhão itinerante, mensagens de agradecimento ao time de enfermeiros de dez hospitais da capital.

O momento contará com a participação de apresentadores do SVM, que vão dar voz às mensagens. O jornalista Luiz Esteves, âncora do CE TV 1a edição, será um deles. “A data comemorada anualmente em todo o mundo ganhou um significado ainda mais especial nesta pandemia. Os enfermeiros, técnicos e auxiliares não estão apenas na linha de frente. São eles que estão na ponta, na lida direta com pacientes internados, se expondo, correndo riscos. Muitos perderam a vida, infelizmente. Mais do que nunca, merecem nossa admiração e respeito", ressalta o jornalista.

A homenagem também terá a participação dos apresentadores Almir Gadelha, Antero Neto, Denise Santiago, Leal Mota Filho, Marina Alves, Nádia Barros e Raissa Câmara.

Hoje, mais de 85 mil profissionais de Enfermagem atuam no Ceará, entre auxiliares, técnicos e enfermeiros, segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). No Brasil, a categoria soma mais de 2 milhões de profissionais, se configurando como a maior categoria profissional de saúde.