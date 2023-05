A SiSi antecipa alguns detalhes do 4º Encontro com o Marketing com um dos principais players da área

Rodrigo Bitar, co-fundador e atual presidente da ADVB Ceará é um visionário. Líder inovador, tem sido fundamental para o fortalecimento da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará, além de uma referência do mercado de marketing e vendas local. O entrevistado é também expert em bebidas artesanais e, como Diretor Comercial e de Marketing da premiada Fazenda Libanus, tem garantido com produtos de qualidade reconhecimento tanto no Brasil quanto no exterior. São estratégias de marketing excepcionais.

Nessa entrevista, Bitar trouxe alguns spoilers do grande evento - 4º Encontro com o Marketing da ADVB Ceará - que será sediado no auditório da Holding do Grupo Edson Queiroz com o apoio do Sistema Verdes Mares, na próxima quarta-feira, 31, a partir das 9:30h.

Com ingressos esgotados, o Encontro tem a participação de renomados profissionais da área, com destaque para Renato Camargo, vice-presidente de clientes das farmácias Pague Menos e Extrafarma.

Porém, outras edições estão no forno para sair. Saiba das novidades na entrevista com Rodrigo Bitar, Presidente da ADVB Ceará:

SiSi: Obrigada por se juntar a nós, Rodrigo. Primeiro, poderia nos contar sobre a importância do Sistema Verdes Mares (SVM) sediar o Encontro com o Marketing da ADVB Ceará?

Rodrigo Bitar: Para o Sistema Verdes Mares (SVM), sediar o Encontro com o Marketing da ADVB Ceará é de grande importância estratégica. Isso posiciona o SVM como um ator-chave na indústria de marketing, vendas e publicidade, além de consolidar sua imagem como um líder e facilitador na disseminação de conhecimento e tendências no setor. Além disso, é uma oportunidade excelente para o SVM estabelecer e fortalecer laços com profissionais de destaque, empresários e outros stakeholders importantes.

SiSi: Interessante. Esse encontro tem algum objetivo específico ou tema?

Rodrigo Bitar: O Encontro com o Marketing é uma valiosa troca de experiências, centrada no diálogo e aprendizado mútuo entre os participantes. Embora não haja um único tema ou palestra em destaque, o encontro é uma combinação enriquecedora de diálogos estimulantes, apresentados por reconhecidos líderes e representantes do marketing e vendas de empresas locais. Em cada edição, o Encontro traz uma diversidade de temas, todos interligados com o objetivo de abordar as mais recentes tendências e estratégias de marketing. Isso inclui uma variedade de assuntos que vão desde o marketing digital, até estratégias de branding e comunicação, permitindo que os participantes se aprofundem em múltiplas facetas do marketing contemporâneo. É um encontro onde os profissionais de marketing podem não só compartilhar suas experiências, mas também aprender com os especialistas no campo, ao mesmo tempo em que estabelecem conexões valiosas e fortalecem a comunidade local de marketing e vendas.

SiSi: Quais são suas expectativas para a palestra de Renato Camargo, VP de Marketing das Farmácias Pague Menos e Extrafarma?

Rodrigo Bitar: A expectativa em torno do 4º Encontro com o Marketing, com Renato Camargo, VP de Clientes das Farmácias Pague Menos e Extrafarma, é extremamente elevada. Com uma carreira sólida e marcada pelo sucesso em marketing e gestão de clientes, Camargo é reconhecido por trazer insights poderosos e práticos. Antecipa-se que ele compartilhe suas perspicazes estratégias, lições aprendidas ao longo da carreira e vislumbre o futuro do marketing e vendas no setor farmacêutico e de varejo. Para enriquecer ainda mais a discussão e alcançar nosso objetivo de disseminação de conhecimento, convidamos quatro personalidades de destaque de Fortaleza para participar deste estimulante bate-papo. Entre eles estão: Camila Coutinho, CEO da Nexum Marketing e Resultados, reconhecida por sua liderança inovadora e estratégias orientadas para resultados; Ana Quezado, Diretora de Marketing, Comunicação e Comercial da Unifor, cuja vasta experiência contribui para uma perspectiva única sobre a interseção de educação e marketing; Guilherme Colares, Presidente da CDL Jovem, que trará uma visão fresca e dinâmica do mundo do comércio; e David Macêdo, Coordenador da AJE Fortaleza, cujo trabalho tem sido fundamental para fomentar o empreendedorismo entre os jovens na região. Esta formação diversificada e experiente de palestrantes promete proporcionar uma discussão enriquecedora e multifacetada, garantindo que os participantes saiam do evento com uma visão ampliada e estratégias concretas para aplicar em seus respectivos campos.

SiSi: Como as pessoas podem participar do encontro?

Rodrigo Bitar: Destinado a empresários, profissionais de marketing, publicidade e vendas, o Encontro com o Marketing é uma oportunidade imperdível para aqueles que desejam aprofundar seu conhecimento, compartilhar experiências e se conectar com a comunidade local. Infelizmente, a participação no evento não é gratuita, e a inscrição geralmente requer a compra de ingressos através do site oficial da ADVB Ceará ou outros canais indicados. Contudo, devido ao grande interesse e ao valor inestimável desse encontro, os ingressos para esta edição estão esgotados, refletindo a demanda significativa e a relevância do evento para os profissionais da área. Para aqueles que não conseguiram garantir sua presença desta vez, encorajamos que sigam o perfil @advbce no Instagram. Por meio desta plataforma, você poderá se manter atualizado sobre os próximos eventos e atividades da ADVB Ceará, assegurando que não perderá futuras oportunidades de participação. Lá, você também encontrará mais detalhes sobre os valores e os procedimentos de inscrição para os próximos eventos.

SiSi: Você gostaria de adicionar mais alguma coisa?

Rodrigo Bitar: É relevante mencionar que a ADVB Ceará, apesar de ter sido inaugurada no estado em 2022, carrega consigo um legado de quase 70 anos de história e expertise na promoção de vendas e marketing no Brasil. Isso confere ao Encontro com o Marketing um peso significativo, tornando-o um evento imperdível para profissionais do setor no Ceará.