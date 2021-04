Michelle Borges carrega uma bagagem histórica com a dança: neta de Regina Passos e filha de Cláudia Borges, mulheres pioneiras da dança no Ceará.

Legenda: Michelle Borges ao lado da mãe Cláudia Borges. Foto: Aquivo pessoal

Atua, profissionalmente, no universo da dança há mais de 25 anos , mas essa é uma história que começa desde o dia que ela nasceu.

Na casa onde a professora viveu boa parte da sua vida, funcionava a Academia Cláudia Borges, com turmas lotadas para todas as idades. Uma verdadeira badalação! Onde tocava uma música, Michelle estava lá arrasando nos passos e, como sempre, muito criativa, fazia novas coreografias fazendo valor o sobrenome tão familiar: Passos. A compreensão verdadeira do que a dança representa para a mulher foi sentida ao longo desses anos por Michelle

Legenda: Michelle Borges é professora, educadora física e coreógrafa. Foto: Arquivo pessoal

"A dança é a linguagem da alma, é o equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Levando ao autoconhecimento, mexendo com as emoções e despertando sensações jamais vividas. “, revela Michelle Passos.

Indo além, a dança envolve todo o metabolismo do corpo, gera bem estar, autoestima, ajuda na questão hormonal, tonifica os músculos, combate a depressão, melhora a postura, estimula a memória, evita problemas cardíacos, enfim, são inúmeros os benefícios que a dança oferece para um vida plena, saudável e prazerosa.

Legenda: O melhor momento de diversão com os filhos é quando Michelle Borges produz vídeos caseiros do Tictok com danças. Foto: Arquivo pessoal

As danças bem dinâmicas e cheias de charme com os filhos levam muita alegria e fazem com que as famílias caiam na dança junto com ela. A coreógrafa aposta nesse momento para trazer leveza ao ambiente familiar, fazendo com que a dança seja ponte desse amor.

Atualmente, Michelle Borges que, além de dirigir uma escola de dança e uma Cia profissional, também inicia um novo caminho paralelamente a dança: é mentora de professores, os ajuda a tornarem-se experts, confiantes e profissionais em destaque no mercado da dança.

“Se está procurando felicidade, dance! Seja quem você se destinou a ser”,afirma Michelle em homenagem do Dia da Dança.

Copaíba cura!

Legenda: A Copaíba vem da Amazônia e guarda curas e benefícios ancestrais! Foto: Reprodução

Você sabia que os índios passavam o óleo em seus corpos depois dos combates para curar as feridas? Isso porque eles observaram que os animais, ao terem seus corpos feridos, procuravam a Copaíba e se esfregavam no tronco. Com essa curiosidade você já sabe qual o oléo essencial potente para curar feridas na pele, né?

Maratonar

Legenda: Dix pour cent não vai deixar você piscar os olhos. Foto: Reprodução

A verdadeira cultura francesa está em Dix pour cent, uma série do Netflix francesa bem espirituosa, atual, leve e legal. É o maior ciclo de sucesso, atualmente. Vá por mim! São 4 temporadas e você ainda acha pouco. Acompanhar o dia-a-dia da agência de talentos de Paris que tem como clientes, celebridades reais da TV e do cinema que interpretam versões deles mesmos e enfrentando os sabores e as dores dessa difícil missão dos contratempos profissionais é viciante.

Edisca mantém o compromisso com a solidariedade

Legenda: Na última segunda-feira (26), mais de 19 toneladas de alimentos foram distribuídas, mas a meta é alcançar o número de 10 mil cestas básicas doadas até o mês de maio. Foto: Reprodução

A segunda edição da Campanha Passos do Bem, realizada pela Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Crianças e Adolescentes (Edisca), continua arrecadando alimentos para ajudar alunos, instituições ligadas direta e indiretamente às crianças atendidas pela Escola e famílias de Fortaleza que sofrem com a fome. Grande a permanência da iniciativa do bem!

CAPTEI

Legenda: Família Alencar. Foto: Arquivo pessoal

TÁ CHEGANDO! A família Alencar, Joserisse (@joserisse), Gisele (@gisele_calencar) e Lara, estão na contagem regressiva para a chegada da Bianca. A irmã mais velha já confessou que quando a nova integrante da família nascer vai chorar de tanto amor!

Legenda: Niedja Frota. Foto: Reprodução

BELEZA PÕE MESA! A médica reumatologista Niedja Frota (@nibezerra) é expert na arte de receber. Quem usufrui da sua amizade, percebe o carinho em cada detalhe de uma mesa posta na casa dela. É de encher os olhos!

Legenda: Rossicléia. Foto: Reprodução

GIRL FROM CEARÁ. O instagram está cheio de fotos influenciadas pela cantora Anitta que fez uma produção incrível para cada tema do novo álbum, mas foi a comediante Rossicléia (@rossiclea) quem arrasou e achou uma “diliça” a vida como modelo!