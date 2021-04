A Fortaleza da nossa saúde

No dia que a nossa cidade completa 295 anos, a SiSi convidou a Secretária de Saúde do Município de Fortaleza Ana Estela Leite para contar um pouco da sua história com a cidade e mostrar de onde vem sua fortaleza para enfrentar um momento tão difícil, mas cheio de esperança.

“Fortaleza, a Terra da Luz, me acolheu adolescente, oriunda do Sertão Central do nosso Ceará, e que, em minha memória, ainda sinto o cheiro de terra molhada dos dias de chuva e cuja resiliência do sertanejo trago intrinsecamente na minha caminhada de vida. Em Fortaleza, me tornei mulher, esposa, médica, mãe, avó e gestora pública. Na função de gestora da pasta da Saúde, nesta cidade de tantas belezas naturais, de tantos homens e mulheres talentosos e aguerridos, mas também de grandes desigualdades sociais, cada vez mais acentuada pelas restrições impostas por esta crise sanitária sem precedentes, busco um repensar planejado sobre os indicadores de saúde e quais projetos deverão ser priorizados após a pandemia. Como pediatra, lanço um olhar desafiador sobre a adolescência e juventude, haja vista o consenso internacional e evidências científicas de que sólidos investimentos na primeira infância trazem à sociedade uma economia em escala na formação do cidadão. Reconhecendo que Fortaleza muito já avançou nas políticas da primeira infância, é preciso ampliar a atuação da Saúde nas Políticas Públicas que possam alcançar a integralidade do ser humano nesta fase transicional entre a criança e o adulto - esse será um dos enfoques importantes da nossa gestão.

Legenda: Ana Estela exerceu as funções médicas como pediatra na Atenção Básica, gestora no Instituto Dr. José Frota e, na Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza, como Coordenadora Geral das Regionais de Saúde e Secretária Adjunta. Foto: Divulgação

Para Fortaleza, nesta terça-feira em que completa 295 anos, destaco o compromisso de trabalho e dedicação de toda uma equipe de colaboradores da Secretaria Municipal da Saúde e da Gestão da Prefeitura que têm no "servir" a missão de vida e de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo a transformação de uma sociedade mais saudável. Parabéns Fortaleza e obrigada por me acolher. Essa cidade é parte viva da minha história!” Ana Estela Leite

Falou e disse!

PODEROSA

Legenda: Chiara Ferragni é a toda poderosa das influencers italianas. Foto: Divulgação

Chiara Ferragni já faz parte do grupo Tod's de Diego della Vale como influencer da marca para o público jovem. Chiara já tinha feito história em 2020 ao escolher a Galleria degli Uffizi como cenário para um shotting fotográfico, quando aumentou as visualizações no site da Galleria e, agora, fazendo parte do time de uma das marcas de excelência italiana engajando o público jovem. Notícias fresquinhas diretamente da Itália por Padrya Bucar, nossa SiSi lover.

RAPIDINHAS IMPORTANTES

SAÚDE MENTAL

Esse será o tema da próxima live dos canais da Unifor nas redes sociais e no Youtube. O tema será discutido no dia 27 de abril por Sidarta Ribeiro, professor Titular de Neurociências e Vice-Diretor do Instituto do Cérebro da UFRN com experiência nas áreas de neuroetologia, neurobiologia molecular e neurofisiologia de sistemas, onde atua com os temas: sono, sonho e memória; plasticidade neuronal; comunicação vocal; competência simbólica em animais não-humanos; psiquiatria computacional, neuroeducação, psicodélicos e política de drogas. Imperdível!

Legenda: Sidarta Ribeiro é autor dos livros “O Oráculo da Noite - a história e a ciência do sonho” (2019) e “Limiar - ciência e vida contemporânea” (2020). Foto: Divulgação

EDITAL

A Fundação Waldemar Alcântara está com inscrições abertas para seleção e publicação de livros com temáticas relacionadas à cidade de Fortaleza. As inscrições finalizam no dia 02 de maio. Maiores informações no www.fwa.org.br .

CURSO DE MODA

A Faculdade CDL está com inscrições abertas para o curso de extensão “Gestão de Vendas”, que será realizado de forma remota neste mês de abril. A inscrição pode ser feita no site da instituição (www.faculdadecdl.edu.br).

IV JORNADA DE AUTISMO

A IV Jornada do Autismo, promovida pela Associação Fortaleza Azul, em alusão ao mês de conscientização sobre o autismo ocorre de forma virtual, entre os dias 13 e 15 de abril, e traz vários conteúdos e discussões acerca dos direitos e das potencialidades da pessoa autista. Tudo acontecerá em formato virtual com painéis, palestras e rodas de conversa marcando o mês de conscientização sobre o autismo com transmissão ao vivo e simultânea, das 19h às 21h, nos perfis da Fortaleza Azul – FAZ no Facebook e no Youtube.

IN LOVE

Rodrigo e Juliana Roma respiram aliviados e curtem o final de semana num clima bem romântico dentro de casa e perto do coração.

EMPOLGADA

Annelise Franco não deixa o astral de nenhum cliente cair na semana: cada residência mais linda que outra com o seu indiscutível bom gosto na arte de ambientar.