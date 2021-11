60 anos de Ricardo Cavalcante

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Ricardo Cavalcante, completou 60 anos no último dia 04, celebrando os caminhos de sólidos laços construídos com a diretoria, autoridades e amigos.

LC Moreira captou registros dos presentes que foram abraçar o aniversariante.

Legenda: Fernando Cirino, Beto Studart, Camilo Santana e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart e Ricardo Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Aline Telles e Fernando Cirino Foto: LC Moreira

Legenda: Cesar Ribeiro e Julio Ventura Foto: LC Moreira

Legenda: Dudu e Duda Brígido Foto: LC Moreira

Legenda: Coronéis Benício e Fábio Leandro, Fernanda Pacobahyba, Comandante Ricardo Baríllo e Coronel Marcos Paulino Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Chaves, Carlos Prado, Chico Esteves, Chico Eulálio e Dinalvo Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela, Ricardo e Márcia Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Marco Aurélio, Djalma Pinto e Adriano Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Montenegro e Silvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Mano Alencar e Mino Castelo Branco Foto: LC Moreira

Legenda: Laura Paiva, André Montenegro e Enid Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Felipe Adjafre Foto: LC Moreira

Legenda: Djalma Pinto, Gorete Pereira e Igor Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Francílio Dourado, Ana Lúcia, Ivan Bezerra e Anette Revers Foto: LC Moreira

Legenda: Urbano Costa Lima, Chiquinho Aragão, Roberto Pessoa e Pedro Jorge Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Hélio Perdigão, Chico Esteves e Marcos Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Coronel Túlio Studart Foto: LC Moreira