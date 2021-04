Em breve resumo, a capital alencarina foi fundada em 1726 e originou-se de um forte construído por holandeses em 1649 (Forte Schoonemborch) e é por isso que tem o nome de Fortaleza. O forte, por sua vez, após a expulsão do povo holandês por aqui, foi alterado pelos portugueses para Forte de Nossa Senhora de Assunção. Nesse sentido, estamos hoje antecipando as comemorações de um dia tão importante para os fortalezenses (13 de abril) e mostrando o forte amor pelos cantinhos da cidade, porque não tem nada melhor que ser de Fortaleza e ser turista na terra do sol!

Legenda: Elisa Oliveira vem arrasando nas dicas de mesa posta. Foto: Divulgação

O advogado Hamilton Sobreira LEMBRE LEVA O FILHO Matheus para conhecer a história de Fortaleza nos pontos turísticos da cidade. Na foto, ele foi à Praça dos Leões, no centro, trocar uma ideia com Rachel de Queiroz.

Legenda: Jornalista, Aline Oliveira, na orla do Mucuripe. Foto: Reprodução

A jornalista Aline Oliveira, que conhece bem a cidade, ama a orla: “Gosto da vista, da beleza das jangadas na orla do Mucuripe e da calma que o mar proporciona.”.

Legenda: Neuma Figueiredo na Praia de Iracema Foto: Reprodução

Neuma Figueiredo ama a cidade onde nasceu e o bairro mais especial é a Praia de Iracema. A arquiteta morou na infância e guarda inesquecíveis recordações.

Legenda: Izaqueline e Italo no Passeio Público. Foto: Reprodução

Izaqueline e Italo elegeram o Passeio Público, no centro da cidade, como sendo o espaço favorito.

Legenda: Delfina na Praia do Titanzinho. Foto: Reprodução

A praia do Titanzinho, localizado na comunidade do Serviluz, é o berço de talentos do surf. Delfina vem treinando a modalidade por ser o lugar onde tem as melhores ondas de Fortaleza.