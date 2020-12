"Tá rocheda" é a expressão do ano no cearencês, reconhecida até pelo Museu da Língua Portuguesa

O Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, destacou o significado de "Tá rocheda", em suas redes sociais, nesta quarta-feira (30). Não resta dúvida de que essa expressão idiomática ultrapassou as fronteiras do meu "País Ceará" e se popularizou pelo Brasil neste ano. Uma das razões desse fenômeno linguístico, que se originou na periferia de Fortaleza, é o sucesso da banda baiana Os Barões da Pisadinha, que mistura forró e tecnobrega. O grupo transformou a música "Tá Rocheda" em um hit nacional.

Legenda: Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, explica o significado da expressão cearense "É rocheda" em postagem em sua conta no Instagram

Em uma postagem em sua conta do Instagram, o Museu da Língua Portuguesa, cujo prédio está sendo reconstruído em São Paulo após um incêndio em dezembro de 2015, tenta explicar o significado. "A expressão é muito falada no Nordeste do país, sobretudo em estados como Ceará e Pernambuco, e quer dizer 'beleza', 'muito bom', 'ótimo', elogio para uma pessoa bacana", teoriza.

O Museu deixa claro que buscou uma definição devido à música do grupo baiano. "Fomos atrás do significado de 'tá rocheda', expressão regional que virou uma das músicas mais tocadas no Brasil neste ano, com o grupo de forró Os Barões da Pisadinha", afirma a postagem.

Para os cearenses, "Tá Rocheda" é uma expressão que se popularizou na última década principalmente entre os jovens que não escondem o orgulho de sua origem e exaltam o vocabulário próprio de sua terra.

Essa maior visibilidade ao dicionário de gírias se deve muito à proliferação de grupos virtuais, páginas em redes sociais, de espaços de convivência de fãs de funk, rap, forró, sertanejo e arrocha, entre outros ritmos musicais populares.

No Ceará, páginas e criadores de conteúdo como Suricate Seboso, Pobretion, Meu País Ceará, Fortaleza Ordinária, La Casa Duz Vetin, entre outros, ajudam a tornar nossas expressões idiomáticas famosas em todo o País. Por que não dizer "em todo o mundo", afinal, a internet não tem fronteiras e "Cine Holliúdy" está aí provando que o Ceará produz audiovisual bem-sucedido desde 2012?!

O sucesso de expressões de nosso "cearensês" simboliza a criatividade da terra dos repentistas, emboladores, aboiadores, cordelista, dos poetas populares. Orra diacho! Afinal, aqui nasceu Patativa do Assaré e Geraldo Amâncio. Brincar com as palavras, fazer graça e '"frescar" está no nosso DNA cultural.

Só que as temáticas mudam com o tempo. Hoje estamos mais urbanos, conectados, marqueteiros. Na música, o cearense Matuê é o rapper que resume 2020, seja pelo sucesso comercial, seja pelas críticas positivas às suas letras e sons, por descrever paisagens e hábitos do cotidiano de Fortaleza. Matuê quebra com as expectativas de que o cearense só sabe cantar forró ou MPB. Sua ousadia é falar abertamente de maconha (e posar com a erva também).

Nos bairros da periferia de Fortaleza, originalmente "rocheda" também é uma gíria usada no contexto do consumo de maconha, indicando que o "bagulho é louco, é rocheda", em tribos urbanas de "pirangueiros" (o "bad boy" cearense) e dos "vetins" (pivetes). Com o Sudeste descobrindo agora a palavra "rocheda", novos sentidos devem ser incorporados ao termo, já que a língua é algo vivo, se transforma com o uso por diferentes grupos de outras regiões do País.

É rocheda saber que uma palavra nova, originária de nossa terra, deixa as sombras de nossas "quebradas", de nossos "rolezinhos" e ganha as rádios populares de todo o País.

É rocheda lembrar uma frase do lendário antropólogo e folclorista potiguar Câmara Cascudo (1898-1986), entusiasta das coisas do Nordeste e que se dedicou aos estudos da cultura brasileira: "O melhor produto do Brasil ainda é o brasileiro".