Ignorância e estupidez dos revanchistas

Desde as eleições de 2018, o Presidente Bolsonaro vem sendo alcunhado de “nazista", de "fascista” e de outras imputações igualmente caluniosas, inclusive de genocida, tanto por jornalistas inconformados com a sua vitória nas urnas, quanto por políticos e militantes oportunistas que mamaram gulosamente nas tetas da Nação durante os 14 anos consecutivos em que Lula e Dilma controlavam uma vasta e complexa organização criminosa.

Quem minimamente conhece as histórias do comunismo, socialismo, nazismo, fascismo e outros ismos, sabe que tais imputações contra o Presidente Bolsonaro são completamente estapafúrdias, infundadas e não se sustentam, nem do ponto de vista filosófico, nem da práxis política cotidiana e muito menos do ponto de vista moral.

Particularmente, considero estúpidas essas falsas imputações, mas entendo que são decorrentes, em primeiro lugar, do inconformismo com os cortes de verbas públicas que sustinham milhares de ongs, dezenas de grandes empreiteiras e diversos conglomerados midiáticos (TV, Rádio, Jornais e Blogs); e em segundo lugar, pela dificuldade insuperável que a massa de manobra esquerdista tem de visitar a História, e mais ainda de compreendê-la com honestidade, afinal, é precisamente na História onde as mentes afetadas por essas doutrinas totalitárias se sentem perdidas diante dos fatos.

Essas mentes ainda hoje tendem a crer na hipótese ilusória de que todos os indivíduos são iguais (apesar das gritantes diferenças) e que todos poderão viver parasitariamente (sem suar a testa e sem contribuir) em um Estado-Nação provedor de tudo, desde o berço ao túmulo.

Ora, leitores, “fascista” e “nazista” são os “adjetivos de dois gêneros” mais usados e mais mal-empregados pela esquerda para insultar direita. Não só para insultar, mas para infamar e denegrir moralmente os indivíduos que defendem a ordem, o progresso, a democracia-política e as liberdades e garantias individuais.

Esse equívoco, fruto da ignorância e da má-fé, merece um esclarecimento: nazismo, fascismo ou nazifascismo são ideologias totalitárias e de extermínio humano que se fortaleceram antes e durante a 1ª Guerra Mundial, combatendo o socialismo internacionalista marxista (que é uma versão do trotskismo) e também o comunismo que tinha sido vitorioso na Rússia após a revolução de outubro de 1917. E, internamente, combatia o capitalismo liberal, que à época se fortalecia na Alemanha e Itália.

O nazismo firmou-se na Alemanha como uma espécie de 3ª via, que rejeitava a direita liberal da época e a esquerda radical marxista, que se infiltrava na Europa prometendo uma sociedade igualitária. Em verdade, nazismo e fascismo eram um tipo de socialismo mais rígido, mais tirânico, que combatiam o comunismo soviético, o socialismo marxista europeu e o capitalismo liberal judeu ao mesmo tempo.

Não é custoso informar aos acusadores que a base do nazismo ou melhor, do Nacional-Socialismo, foi justamente o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães (o PT da Alemanha) que incorporou a ideologia associada ao Partido Nazista da Alemanha, partido que à época queria modelar uma sociedade homogênea para alcançar a supremacia racial.

Nos anos 60 e 70, o termo fascista, tal como utilizado originalmente por Habermas, aludia aos grupos terroristas de extrema esquerda que causavam terror na Europa naqueles anos. Na década de 80, nos EUA e Europa, o termo era empregado para atacar o capitalismo liberal e todo o ideário derivado do marxismo.

Portanto, nazismo e fascismo são ideologias de estados totalitários e estatizantes, governados por tiranos com poderes absolutistas, adeptos do controle social rígido, que é o método mais repressor das liberdades individuais, método apartado da democracia-política e radicalmente contra o liberalismo econômico.

O fascismo e o nazismo se consolidaram por curto espaço de tempo manobrando o sindicalismo trabalhista (como faz o PT, PSOL e PCdoB) e controlando as instituições nacionalistas que combatiam a democracia liberal e defendiam, de um lado, o controle total da imprensa e dos indivíduos, e o do outro, manobrava os mecanismos capitalistas para que toda a estrutura econômica da sociedade fosse regulada pelo Estado.

Tanto o nazismo quanto o fascismo são sistemas de governo que operam em conluio com grandes empresas produtivas, as quais são favorecidas economicamente pelo governante, sistema esse que carteliza o setor privado, planeja centralizadamente a economia, subsidiando grandes empresários com boas conexões políticas, exalta o poder estatal como sendo a fonte de recursos e de toda a ordem, nega direitos e liberdades fundamentais aos indivíduos (como a liberdade de empreender em qualquer mercado que queira) e torna a máquina pública a senhora mais cobiçada pelos saqueadores dos impostos pagos pela sociedade.

Tentemos apontar no Brasil quem defende essas teses e estaremos diante de um adepto do nazifascismo. Esse tipo de discurso se tornou tão corriqueiro, tão trivial, que praticamente deixou de ser notado pelas pessoas. Praticamente ninguém se refere a esse tipo de discurso pelo seu verdadeiro nome, que é: NAZIFASCISMO.

Embora tardiamente, Bolsonaro percebeu que o liberalismo discrepa do comuno-socialismo, do nazismo e do fascismo, porque é norteado por uma firme convicção nas liberdades dos indivíduos, na liberdade de expressão e de imprensa, na ordem, no progresso, no bem-estar social, na meritocracia e na justiça-justa; ou seja, que os indivíduos e suas instituições podem ser aprimorados pela aplicação racional de políticas públicas e de iniciativas privadas que promovam o desenvolvimento; que respeitem as garantias individuais e as diversas liberdades: políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais.

Tanto o Presidente quanto sua equipe sabem que o liberalismo renega o intervencionismo do Estado na economia e na vida privada do indivíduo em função de dois princípios básicos: a livre iniciativa e os mercados livres sempre funcionarão melhor e com mais eficiência do que as alternativas empresariais dirigidas pelo Estado; e sempre haverá algum tipo de conflito entre os interesses dos indivíduos com suas crenças subjetivas, e os interesses da sociedade regulada por normas inflexíveis do Estado.

Não há dúvida de que os desabafos do Presidente Bolsonaro, antes e durante essa pandemia, são provas contundentes de que Ele defende com patriotismo e convicção a democracia política, as liberdades e garantias individuais, o direito de trabalhar, de ir e vir, de manifestação sem repressão policial, de livre competição, o livre mercado, a meritocracia, o equilíbrio das contas públicas, a redução dos impostos, ou seja, Bolsonaro defende justamente o contrário do que governadores, prefeitos e gestores adeptos da lacração defendem com decretos e força bruta policial, mesmo já estando todos esses senhores devidamente advertidos de que puseram em prática um sistema de repressão improvisado, que faz parte do famigerado ideário nazifascista e comunista, esses ideários que constam nas cartas programáticas do PT, PSOL, PCdoB e que orientam os núcleos de esquerda revanchista e também a mente de políticos estúpidos que tão fervorosamente defendem o aparelhamento do Estado, o peleguismo sindical, o controle da imprensa e o assistencialismo continuado como método de sujeição do indivíduo ao Estado, desde o nascimento ao túmulo.



*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.