Um Oi para negócios de impacto social

Há no ar uma oportunidade boa para empreendedores.

É que o Instituto Oi Futuro, da operadora de telecomunicações Oi, e o Sebrae decidiram prorrogar inscrições para o Edital Labora + Sebrae, direcionado para quem usa tecnologia em negócios para gerar soluções escaláveis para questões sociais e ambientais.

Serão selecionados até 20 negócios de impacto social para receberem apoio técnico - com workshops coletivos, consultorias customizadas e mentorias individualizadas em gestão e tecnologia por seis meses. Além de terem acesso gratuito ao espaço de coworking do Lab Oi Futuro, as três startups mais bem avaliadas poderão concorrer a prêmios de até R$ 25 mil no final do programa.

Empreendedores de todo o país podem se inscrever neste link https://bit.ly/30VixTo. E agora até o próximo dia 31.

O ciclo de aceleração tem seis meses e é composto de mentorias, consultorias e workshops ministrados por especialistas em gestão, tecnologia e impacto social. Toda a estrutura do coworking Lab Oi Futuro, no Rio, que tem estações de trabalho, estúdio de som, ateliê criativo, auditório e área para palestras e workshops. Os selecionados também serão integrados às redes do Labora, laboratório de inovação social do Oi Futuro, e do Sebrae/RJ para troca de experiências, oportunidades de capacitação e prospecção de investidores e parceiros.

Cada negócio participante receberá formação em gestão com metodologia do Sebrae, consultoria e mentoria customizada em tecnologia. O Sebrae/RJ e Oi Futuro subsidiarão a maior parte do custo operacional do ciclo de aceleração, ficando para os selecionados a contrapartida de R$ 600,00 ou 5x R$ 120,00. O pagamento deverá ser feito diretamente ao Sebrae/RJ. O Oi Futuro e o Sebrae RJ garantem três bolsas de participação integrais, de acordo com análise do perfil socioeconômico dos candidatos.