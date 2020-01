Um novo espaço para a Justiça cearense

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Washington Araújo, assinou ordem de serviço para a reforma do Fórum do Crato, na Região do Cariri. Os serviços estão orçados em mais de R$ 3,3 milhões - o que é um valor considerável. E a previsão é de que sejam concluídos em 300 dias - ou seja, só em 2021. A obra vai contemplar cobertura, drenos, revestimentos, forro, pintura, combate a incêndio, instalações elétricas novas, climatização, prevenção de acidentes, iluminação de emergência e serviços de acessibilidade. Mais do que isso, porém, há a capacidade de atendimento do público. Isso, no contexto de modernização e agilização necessários ao Judiciário, é fundamental.

Definição

Fala do secretário de Administração do Tribunal, Moisés Costa: “Será uma obra complexa e grande, que vai contemplar toda infraestrutura necessária, principalmente no que diz respeito à acessibilidade. A obra com certeza é necessária e vai atender melhor à população, magistrados e servidores”.

Mangas arregaçadas

O presidente da Câmara de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT), investiu tempo e atenção em pleno recesso parlamentar para trabalhar. O recesso acaba na próxima terça-feira. E prevê-se um autêntico corre-corre de vereadores em busca de votos para a reeleição.

Portas abertas

Além de ter mantido abertas as portas do gabinete, o vereador instituiu uma agenda de encontros com colegas, correligionários e gestores municipais. A pauta foi, em geral, as eleições. Faz parte, né não?

Dois polos

Essa história de clonagem está indo longe demais. Até prefeituras foram contaminadas. As de Paracuru e Paraipaba, por exemplo, copiaram integralmente texto publicado no site da de Aracati. Paracuru fica a 80 km a oeste de Fortaleza, pertinho de Paraipaba, que está a 93 quilômetros da capital. Já Aracati fica a 150 quilômetros, mas para o lado oposto - o leste.

Foco

O texto reproduzido pelas prefeituras, sem menção de autoria, diz respeito à campanha Janeiro Branco, ação que une esforços públicos e privados em favor da saúde mental. Veja (https://www.paracuru.ce.gov.br/informa.php?id=167) e depois compare (https://www.aracati.ce.gov.br/informa.php?id=239). Aviso: não há nada que indique o real engajamento municipal nas atividades.

PÍLULAS

A Universidade de Fortaleza lançou programa de bolsas de estudo a partir do primeiro semestre letivo deste ano. Mais informações em (85) 3477 3000 ou https://www.unifor.br/web/graduacao/financiamento-descontos-bolsas.

