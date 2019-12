Turismo além do eventual

A Universidade de Fortaleza e a plataforma Visite Ceará, que engaja agentes de segmentos como os do turismo e comércio, além do setor público, encerram 2019 com uma parceria pra lá de positiva: o monitoramento do impacto econômico do turismo de eventos, por meio de estudo coordenadado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), da Fecomércio. Pode-se avaliar a ação como uma bússola referencial para quem empreende ou trabalha na área. E isso inclui não só empresários e trabahadores envolvidos diretamente com as atividades, mas acadêmicos - professores e estudantes de níveis diversos - que formulam análises e são indispensáveis para orientações voltadas, por exemplo, para a otimização.

Positivo e operante

Chama-se "Patrulha" um dos grupos musicais com mais contratos para apresentações em eventos do Governo do Estado, chanceladas por licitações da Casa Civil. Ou seja, nada a ver com a Polícia.

Alta

Fortaleza teve em 2018 incremento de 3% em relação à receita de ICMS em 2017. No fim das contas, o total recebido no ano passado foi de R$ 999,6 milhões, gerando expectativa positiva para 2019. Os dados são do anuário Multi Cidades – Finanças dos Municípios do Brasil, da Frente Nacional de Prefeitos.

Clone

Antes de se despedir da Assembleia, em outubro, onde ocupava vaga de suplente, o então deputado Tony Brito (Pros) deixou tramitando projeto clonado. É o que isenta do do ICMS e do IPVA portadores de deficiência visual monocular que sejam donos de veículos. O problema se define como a perda da visão de um olho.

Livro de Frases

Do deputado Acrísio Sena (PT) sobre proposta de queima de resíduos feita pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles: “O ministro impede até a participação dos catadores que tiram renda da reciclagem. Ele acha que isso vai resolver o problema dos lixões. Ao contrário, vai impactar o ambiente, gerando mais gases poluentes. E desrespeita a lógica que mostra que devemos priorizar a reciclagem como saída para o descarte dos resíduos”.

À frente

Passou na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Federal proposta que cria a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo. O colegiado abriga os cearenses Júnior Mano (PR), Eduardo Bismarck (PDT), Genecias Noronha (SD) e José Guimarães (PT), como titulares, e Wagner Sousa (Pros), como suplente.

PÍLULAS

O Instituto Centec abriu inscrições pós-graduação em gado de leite na Faculdade de Tecnologia Sertão Central, em Quixeramobim. As aulas começam em 17 de janeiro de 2020. O endereço é www.centec.org.br.

