Tributos em discussão

A Comissão Mista que reúne senadores e deputados federais e que vai tratar da Reforma Tributária tem hoje a primeira das reuniões que deverá ter para consolidar discussões sobre o tema. A projeto é de interesse do Palácio do Planalto, mas é essencial para estados e municípios - daí a necessidade de atenção especial dos poderes locais aos pontos propostos. Para estados que perseguem o desenvolvimento, como o Ceará, é fundamental que se assegurem direitos e contextos equilibrados. Em resumo, não é apenas o interesse do governo federal que conta. É preciso que os governos estaduais e municipais se mobilizem. E, tão importante quanto, que entidades do terceiro setor e representações corporativas analisem a pauta.



Natimorto

Tornou-se consensual no Senado a tese de que proposta de privatização da Eletrobras apresentada pelo Governo Federal será rechaçada pelos parlamentares da Casa.



Barreira

E há um que rejeita fortemente a ideia na forma definida pelo Planalto: os senadores do Norte e Nordeste - a frente que os reúne soma 48 dos 81 parlamentares. A bancada do Ceará está sintonizada com a maioria.



Saneamento

A propósito de Senado, ficou para o cearense Tasso Jereissati (PSDB) a relatoria do projeto que estabelece o novo marco regulatório do saneamento básico. O texto será enviado da Câmara federal.



Ainda

Atravessada a fronteira entre 2019 e 2020, a Cagece não conseguiu ajeitar um buraco formado ao redor de uma tampa de esgoto no cruzamento entre as ruas Afonso Celso e Tibúrcio Cavalcante, na Aldeota.



O tempo

O trânsito ali está ficando complicado e se carros têm de passar por cima do rombo, que só aumenta. O problema persiste há dois anos.



Seguro

O vereador Benigno Jr. (PSD) aproveitou o recesso e pôs para tramitar proposta de homenagem da Câmara de Fortaleza aos 70 anos da Federação das Indústrias do Ceará. O evento só será em maio, mas vai que a tramitação demora, né?



PÍLULAS



